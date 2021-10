Estrategias que velan por mejorar el futuro del planeta

Entre los fondos que le sacan más rendimiento al cambio climático destaca DWS Invest ESG Climate Tech, lanzado hace tres años, logra el mejor retorno del periodo, con un avance de casi un 85%. Las carteras se componen principalmente de compañías vinculadas a las energías renovables, la gestión de la escasez de agua o el transporte sostenible.

690.000 millones de euros de inversiones anuales previstas en energías renovables para 2050. La Agencia Internacional de Energías Renovables estima que las actuales inversiones anuales en renovables deben triplicarse hasta alcanzar esa cifra dentro de tres décadas. Así se podrá cumplir correctamente con los objetivos de descarbonización y clima previstos.

Pictet-Clean Energy diversifica entre países desarrollados y emergentes. La filosofía del Schroder ISF Global Climate Change Equity “no ha flaqueado”. En BNP Paribas Climate hay sobre todo tecnología, industriales y materiales. El universo del Mirova Europe Environmental se compone de valores europeos.

Al inversor español le atraen cada vez más las cuestiones medioambientales. Ha aumentado un 21% la inversión de los minoristas en nuestro país.

Las gestoras españolas buscan por el mundo las mejores oportunidades. Los fondos de renta variable se centran acciones en Estados Unidos y Europa. Las carteras incluyen medianas y pequeñas empresas. Los fondos ecológicos “invierten principalmente en acciones de empresas cuyos productos o servicios promueven activamente un medioambiente más limpio”, detallan en Morningstar. Iberdrola es una de las compañías que más aparece entre las elegidas por los gestores. Las estrategias de inversión dan un mayor peso a los sectores industrial y tecnológico.

Surgen nuevos fondos centrados en la agricultura y la gestión del agua. Aprovechan el potencial de las empresas que aportan soluciones. Contamos once ejemplos de impacto positivo de nuestras inversiones.

En el suplemento se entrevista a Miriam Fernández, gestora del Ibercaja de Pensiones Sostenible y Solidario quien afirma que “la sostenibilidad no es buenismo, aporta rentabilidad”. “No estaríamos gestionando estos fondos si no pensáramos que añadir estos criterios aporta valor, y valor, para nosotros, es dar más retorno que la competencia”, añade. Respecto a la renta fija consideran que "no hemos entrado en el bono verde español porque “no nos parecía especialmente atractivo”. La entidad dona parte de las comisiones, lo considera "crucial para completar el atractivo de este producto". En la parte de renta fija solo tienen bonos corporativos, pues "ahora mismo se pierde dinero invirtiendo en Gobiernos".

El interés por los bonos verdes madura entre los inversores. Las previsiones apuntan a un récord de emisiones en 2021. El 47% del bono del Tesoro español fue adquirido por fondos de pensiones y aseguradoras. Crecen las estrategias que combinan deuda verde y de transición. Los fondos de renta fija contra el cambio climático están al alcance de los particulares.

En planes de pensiones, la oferta sigue siendo minoritaria. Solo el 21% de los inversores pide productos verdes España destina el 10,5% del PIB, frente al 63,5% en la OCDE.