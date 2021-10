Clifford: “Es mejor apoyar a los trabajadores LGTB que tener expertos en las siglas”

Que los trabajadores pertenecientes a la comunidad LGTB no sean discriminados por el simple hecho de su orientación sexual o identidad de género es uno de los objetivos de Clifford Chance. La firma multinacional de abogados quiere impulsar un cambio real a favor de la igualdad desde el mundo de los negocios. Ya sea en Madrid o Singapur, Londres o Brasil, su propósito es que nadie tenga que encerrarse de nuevo en el armario al llegar al trabajo.

Con este telón de fondo, el bufete ha celebrado este martes en Madrid un desayuno de trabajo a cargo de Tiernan Brady, el director global de Inclusión de la firma. Precursor de la campaña por la que Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo mediante votación popular, así como del referéndum en Australia que derivó en la legalización del matrimonio gay, el experto ha hablado de políticas empresariales de igualdad e inclusión.

Según ha dicho, las compañías no necesitan tanto expertos en qué significan las siglas LGTB, LGTB+, LGBTQ o LGBTIQ+, como apoyar a los empleados pertenecientes a esta comunidad para que no sean diana de comentarios despectivos, mofas o insultos. A modo de ejemplo, ha dicho que lo importante no es que un familiar, “mi tía”, conozca qué quiere decir la “Q” que engloba la sigla LGTB, sino que abrace la diversidad y la defienda.

Del mismo modo, ha animado a captar el talento y a retenerlo mediante la creación de espacios laborales en los que los trabajadores se sientan cómodos. De lo contrario, acabarán marchándose y la empresa perdiendo ese talento. Además, ha dicho que las compañías deben trabajar por la inclusión de forma continuada y que las personas deben sentirse parte de la solución y no del problema.

Forjar alianzas

Experto en forjar alianzas, incluso con aquellos que a priori parecen estar más lejanos en sus posiciones, Tiernan Brady ha recordado que siempre habrá dos partes firmes en sus posiciones, si bien la mayoría de la sociedad está en el centro. Y es a ese estrato social al que hay que dirigir los esfuerzos para que abrace las políticas de igualdad. En este sentido, ha animado a los medios de comunicación a huir de los extremos para lograr una sociedad empática, que se ponga en la posición del otro y defienda los derechos de todos. No en vano, Tiernan Brady tiene en su haber el hito de conseguir, en una sociedad fuertemente católica, donde la homosexualidad estuvo prohibida hasta 1993, un arcoíris para Irlanda en 2015.

En el desayuno, que ha discurrido en inglés, también han estado presentes trabajadores de Clifford Chance, que han puesto en valor las políticas de igualdad e inclusión. Según han dicho, cuando formas parte de una minoría, es muy importante sentirse respetado y valorado. También han participado representantes de REDI, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGTB, del Banco Santander o de myGwork, el centro global de reclutamiento y redes para profesionales que tiene como misión promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Precisamente, Miguel Garzón, director general de myGwork para España y Latinoamérica, ha recordado que siete de cada diez personas LGTB en España vuelven cada día al armario en su trabajo, según el Proyecto ADIM desarrollado por los Gobiernos de España y de Portugal y por la Universidad Complutense de Madrid en 2020. Una situación que todos los presenten han convenido en atajar. “Los espacios de trabajo diverso y que cuiden su cultura corporativa serán un polo de atracción del mejor talento, tanto LGTBI+ como no LGTBI+”, ha aseverado Garzón.