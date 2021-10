Nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke, ¿qué ofrece de diferente?

La firma coreana ha celebrado un nuevo evento “Unpacked” que nos ha ofrecido menos novedades de las que esperábamos. No obstante, entre ellas hemos conocido una nueva variante de uno de sus móviles más destacados, su plegable más compacto. Se trata del nuevo Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, un teléfono que se integra así en la gama de productos Bespoke de la marca, para ofrecernos unas opciones de personalización sin precedentes en un móvil que haya llegado recientemente al mercado. Un teléfono donde la personalización es el punto fuerte como vais a poder comprobar.

Un móvil para cada personalidad

En los últimos años los fabricantes de smartphones han sido bastante conservadores a la hora de ofrecernos opciones de personalización de nuestros dispositivos. Como mucho podemos elegir entre dos o tres colores, y poco más. Toda la personalización suele venir principalmente por la funda que utilizamos en cada momento. En esta ocasión la marca coreana ha presentado el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, que es exactamente el mismo teléfono plegable que conocimos el pasado verano, pero con unas opciones de personalización notables.

Algunas combinaciones del Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition Samsung

De hecho, este modelo se puede adquirir entre 49 combinaciones de colores distintos. Y es que Samsung nos ofrece elegir nuestro móvil entre multitud de opciones de personalización. Desde el propio marco, que puede ser negro o plateado, a la personalización del color frontal y posterior, pudiendo elegir entre el azul, amarillo, rosa, blanco o negro, por lo que mezclando los colores de estos aspectos diferentes del teléfono podemos contar con una combinación única, lo que unido a lo exclusivo de este teléfono desde luego nos da la posibilidad de contar con un teléfono que nadie más tenga en nuestro círculo cercano.

Por lo demás contamos con las mismas características del Galaxy Z Flip 3 tradicional, con una pantalla plegable que es sin duda su principal atractivo. Esta es de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+, y cuenta con una secundaria de 1,9 pulgadas, con resolución de 260x512 píxeles. Es un teléfono muy rápido, con el procesador Snapdragon 888, el más rápido entre los móviles Android. De momento Samsung no ha detallado el precio de este modelo, pero no debería ser mucho más caro de lo habitual, aunque hablando de un teléfono de estas características nunca vamos a poder hablar de un teléfono barato, sino exclusivo. De hecho Samsung ha anunciado que se pondrá a la venta en varios países entre los que no está España.