La CNMC rechaza que LaLiga venda sus derechos en contratos de hasta cinco años

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia rechaza que LaLiga venda sus derechos audiovisuales en contratos de hasta cinco años de duración, como contemplaba el pliego que la patronal del fútbol español presentó ante el organismo, de cara al proceso de comercialización que prevé abrir el 22 de octubre.

Competencia, en su primera valoración al respecto, señala que "se debería eliminar la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas", una novedad introducida por LaLiga, ya que los contratos anteriores se firmaron por tres años. Esta explicaba en su propuesta que alargar el plazo a cinco años permitiría a la compañía adquiriente de los derechos obtener "una mayor rentabilidad que si los adquiriese por un plazo de 4 o 3 años. Además, defiende que "un incremento del período de explotación permitiría una reducción del precio satisfecho por el cliente final, ya que el adquiriente de los derechos podría seguir consiguiendo una tasa interna de retorno de la inversión positiva".

LaLiga defendía que una duración de los contratos superior a tres años era compatible con la normativa comunitaria de competencia. Además, como desarrolla el informe de la CNMC, adjuntó dos informes jurídicos y un informe económico con los que defendía esa compatibilidad. Sin embargo, Competencia no lo ve así. Frente al argumento de que con un acuerdo a cinco años el adjudicatario tendría más posibilidades de rentabilizar su inversión, explica que esto se contradice con la elevación, por parte de LaLiga, de la cifra de negocios mínima que debe tener el candidato para aspirar a alguno de los paquetes ofertados, y que ha cifrado en 20 millones, cuando en los anteriores procesos estaba entre los 2 y los 40 millones. "Tampoco comparte esta CNMC la consideración de LNFP (LaLiga) de que el descenso del número de empresas adquirentes de los derechos se conecte directamente con una alegada imposibilidad de rentabilizar los derechos adquiridos bajo la duración del ciclo de comercialización de tres años".

Competencia concluye que "las supuestas eficiencias que argumenta la LNFP para ese incremento de la duración de los contratos son argumentos válidos para justificar la propia comercialización centralizada, pero no para avalar un incremento de la duración de los contratos contrario a la normativa de competencia de la UE. Por tanto, ni el contexto jurídico ni económico justifican la consideración de plazos de duración de los contratos superiores a las tres temporadas".

Más posibilidades

Por el contrario, la CNMC sí valora "positivamente" la estructura del concurso, con nuevos lotes y opciones, "ya que esta puede fomentar que participen más operadores y la competencia entre ellos". Como ya se ha reconocido desde LaLiga, el proceso será rupturista respecto a los anteriores para dar la entrada a nuevos operadores, principalmente virtuales como Amazon o Dazn.

Aunque de nuevo, el informe indica a LaLiga que "garantice "los principios de publicidad, transparencia y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos. En particular, eliminando la discrecionalidad en la valoración de ofertas, como, por ejemplo, en la posibilidad de incrementar en hasta un 15% la valoración de una oferta económica por aspectos técnico-formales no basados en criterios objetivos ni en fórmulas".