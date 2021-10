Garamendi dice que las empresas se podrían ir si se aplica un impuesto mínimo del 15%

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se refirieron este martes al tipo efectivo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% que el Gobierno ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, sobre el que el representante de la patronal advirtió de que podría dar lugar a deslocalizaciones de empresas, mientras la ministra indicó que la medida es "un adelanto del consenso internacional" alcanzado en la OCDE.

Así lo señalaron en una rueda de prensa conjunta realizada en la sede de la CEOE antes de reunirse para que la titular de Hacienda presentase a la patronal el proyecto de cuentas públicas del próximo año, aprobado por el Consejo de Ministros hace dos semanas y que la semana pasada entró en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

En su intervención ante los medios, Montero destacó la intención del Ejecutivo de que el Presupuesto de 2022 "sea un aliado para la empresa", destacando "las oportunidades para el crecimiento económico" del escenario actual y algunas partidas incluidas en los PGE, como una de 40.000 millones para inversión con el objetivo de "que el dinero público sirva como tractor de la economía".

Asimismo, también hizo una mención especial a pymes y autónomos, indicando que las cuentas públicas contemplan más de 2.100 millones de euros para su modernización a través del desarrollo sostenible y la digitalización.

En cuanto a la política fiscal, aseguró que los Presupuestos solo incluyen "pequeños ajustes" como el tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades, que es "un adelanto sobre el consenso internacional" respecto a este impuesto, y la reducción en la bonificación a las aportaciones a los planes privados de pensiones y el aumento de la de los planes de empresa, recordando que este beneficio fiscal fue revisado y considerado regresivo por la Airef.

Sobre el impuesto de Sociedades, la ministra aseguró que el objetivo es que todos los países tengan unas figuras fiscales "más homologadas" y que se trata de "una preocupación a nivel global", por lo que ahora España trabaja en el marco de la UE para trasladar el acuerdo alcanzado hace unas semanas en la OCDE para armonizar este impuesto a nivel global. En este sentido, indicó que se están "ultimando los trabajos con Italia, Francia, Alemania, EEUU y España", y aseguró que la medida permitirá evitar las deslocalizaciones, además de asegurar que la medida contemplada en los Presupuestos de 2022 tendrá poco impacto en las empresas.

Por su parte, el presidente de CEOE resaltó el momento "muy importante" para España tras la crisis del coronavirus e indicó su preocupación por la gran deuda pública y la inflación. Asimismo, declaró que "la subida de impuestos no nos va a gustar" y que "con menos impuestos vamos a crecer más y se va a crear más riqueza", aunque reconoció "la legitimidad del Gobierno" para "presentar las cosas que tenga que presentar".

Continuando con el tema fiscal, Garamendi preguntó a la ministra si el 15% en Sociedades será a pagar por las empresas tras los pagos que éstas hacen fuera de España, advirtiendo de que "si las empresas tienen que pagar lo que pagan fuera y luego aquí el 15%, preparémonos para las deslocalizaciones".

Por otro lado, en relación a la reducción de la bonificación de los planes privados de pensiones, aseguró que "no es una buena noticia" porque "precisamente uno de los temas fundamentales para el sistema de pensiones son los planes individuales". "Castigar esos planes no va en la dirección adecuada", añadió al respecto, para también añadir que "no compartimos en absoluto ese criterio de crear un fondo de pensiones privado-publico", porque "para eso ya está la Seguridad Social y sería una competencia a revisar por la CNMC".