Sesiones de mentoring para ganar visibilidad en los medios con Juanma Romero

Juanma Romer, presentador del Programa de RTVE Emprende, nos cuenta como una pyme puede ganar visibilidad en los medios. El objetivo que pretende lograr con sus sesiones de mentoring a través de Hazte Visible.

¿Cómo puede una pyme conseguir visibilidad en medios el 2021?

Ofreciendo información de interés al periodista, que es el encargado de decidir qué se publica y qué no. No se trata de hacer publicidad de nuestra actividad sino de interesar al lector, porque el informador rechaza la publicidad, le repatea. Necesita algo de interés para sus espectadores, oyentes o lectores.

¿Cualquier pyme es noticiable?

Por supuesto que todas las pymes son noticiables, pero hay que saber qué es lo que más va a interesar a un medio. Hay que conocer los intereses de cada medio para ofrecer el contenido y regionalizarlo y sectorializarlo para que interese en todos los medios. Hay que aprender a llegar al periodista- y para eso hace falta una estrategia.

¿Cómo buscar y encontrar el punto que puede hacernos noticiable?

Es lo más complicado y lo que más trabajo nos cuesta enseñar en nuestras mentorías, pero cada empresa tiene ese punto que se puede vender. Lo realmente difícil es saber encontrarlo y transmitirlo. Como decía Pericles, 2.500 años atrás, "si tienes una buena idea, pero no sabes comunicarla es como si no la tuvieras".

¿Tiene importancia salir una única vez en medios o es necesario buscar apariciones recurrentes?

Lo importante no es salir solo una vez, esto sirve para alimentar el ego del que sale y poco más. Lo realmente útil para la empresa es aparecer en los medios, en todos los medios, lo más frecuentemente posible, darnos a conocer, que logremos estar presentes en la mente del lector, que será nuestro posible cliente.

En caso de lo segundo: ¿es posible? ¿Cómo se logra?

Las apariciones recurrentes se logran generando contenidos de interés para los medios y, sobre todo, convirtiéndonos en una fuente fiable a la que el periodista pueda recurrir cuando tenga lo necesite, que se fie de nosotros. Para eso tenemos que aprender a generar confianza, algo que también se aprende. Y sobre todo aprender a trasladar los mensajes que van a interesar al medio y al público.

¿Crees que las pymes aprovechan los impactos en medios una vez conseguidos? ¿Cómo se debe promocionar una aparición a posteriori en otros canales?

Por mi experiencia en las mentorías que impartimos, no lo saben aprovechar y pierden el tiempo y el dinero invertido. En mi caso me gusta decir que yo no quiero salir en El País, yo lo que quiero es el PDF y el enlace de El País, para demostrar que he salido en El País. Y luego moverlo en todas mis plataformas digitales, logrando una colaboración perfecta y rentable entre lo tradicional y lo digital para que ambas trabajen en beneficio de la otra.

¿Es diferente la estrategia a seguir en los medios tradicionales y digitales y entre los propios medios tradicionales?

Totalmente diferente, porque no es lo mismo elaborar contenidos informativos de nuestra actividad para una emisora de radio que para prensa escrita en papel, televisión o internet. Y dentro de internet no es lo mismo hacerlo para portales o medios que solo ofrecen contenido escrito que para otros que también cuentan con contenido audiovisual.

Todo este proceso requiere una estrategia muy compleja, pero el resultado que se logra merece el esfuerzo que hacemos.

¿Cuál es el principal error que se comete a la hora de comunicar?

La falta de estrategia porque no están preparados, no tienen contenidos previstos para el periodista que si te los pide los necesita ya, no pasado mañana. Hay que tener un banco de imágenes de vídeo y fotos de nuestra actividad además de otros contenidos de calidad para facilitarlos inmediatamente.