Ribera librará del recorte a las eléctricas que cobren unos 60 euros/MWh a sus clientes

La criris energética ha puesto al descubierto la escasa contratación a plazo de electricidad por parte de la industria española. Más aún, tras el hundimiento de los precios el primer año de la pandemia (2020 cerró a una media de 33 euros/MWh), en el que la demanda de bienes también se hundió.Según AEGE, asociación integrada por los consumidores electrointensivos, apenas un 10% de la energía que consume la industria responde a contratos cerrados, mientras que el 90% restante la adquiere en el mercado mayorista, que está superando en las últimas semanas los 200 euros/MWh. Por otro lado, según fuentes del sector eléctrico, de los escasos contratos a plazo que se firman, el 95% son a uno o dos años. Estas fuentes señalan que la reducción de cargos de la factura aprobada por el Goberno tiene un impacto reducido para la industria, a diferencia de los domésticos.

Entre los motivos de esta cultura cortoplacista, hay quien alude a que históricamente el precio del pool ha batido a las coberturas que ofrecían los futuros eléctricos, aunque ya se aprecia un cierto cambio hacia una mayor gestión del riesgo. Además, el mercado español no tiene un gran volumen de negociación por lo que para grandes cantidades las empresas tienen que estructurar sus compras para no impactar en el precio. Como ejemplo, el volumen de futuros eléctricos (financieros y físicos) negociados en España en 2020 (186 TWh) supuso un 75% del consumo naciona, mientras que Alemania negoció ese año 10 veces más de lo que consumió (5.370 TWh). Otra razón para no fijar un precio de compra de energía está en el riesgo del precio de los productos industriales, con una visibilidad de solo meses. Por contra, sectores con menos incertidumbre (telecos, alimentación…) aprovecharon los bajos precios de los futuros en el año de la pandemia para contratar.