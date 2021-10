¿Te han invitado a una boda? Tinder te ayuda a ir y a comportarte como es debido

La mayoría de usuarios que utilizan Tinder lo hacen para conectar con otras personas, a ver si hay suerte y es posible conseguir esa ansiada pareja que llevamos años buscando. Una red social que ha tenido que adaptarse a los rigores de la pandemia cuando era imposible salir a la calle y, mucho menos, concertar citas para salir a cenar, bailar o lo que se terciara.

Así que desde la compañía han vuelto a dar un nuevo salto mortal buscando la forma de ser útiles a todos sus usuarios permitiendo que el trago de ir a una boda con una pareja recién conocida en Tinder no sea doloroso, sobre todo económicamente. Y es que tan duro como organizar un evento de estas características es tener que asistir a uno en calidad de invitados, con el gasto que eso supone.

¡Que bien que te inviten!

Desde hace unas pocas horas, Tinder ha estrenado una nueva pata dentro de su aplicación de citas donde lo que busca no es tanto ayudarte a conocer a otras personas, como a que esas invitaciones que te han hecho de asistir a una boda no se conviertan en un calvario. Ese nuevo apartado, englobado dentro de lo que los norteamericanos llaman "Plus One" (uno más), nos permite obtener ayuda para no desentonar en el enlace nupcial.

Nueva zona de Tinder enfocada a las bodas. Tinder

Y es que, ¿a quién no le ha ocurrido que acaba de conocer a una nueva pareja y quiere llevársela a esa boda que se celebra en un par de semanas? Tinder lo que ha hecho es asociarse con la empresa WeddingWire "para ayudar a los invitados solteros a cubrir los costos de la temporada de bodas con una [pequeña] subvención". Y es que, al menos en los EE.UU., Tinder calcula que un asistente a uno de estos fastos tiene un coste cercano a los 460 dólares (casi 400 euros) entre viajes, alojamientos y gastos, por lo que ha abierto sus puertas a que los 100 primeros en unirse a "Plus One" se lleven ese regalo.

Pero si no llegas a hacerte con uno de estos bonos, no te preocupes, porque la red social ha decidido ofrecerte consejos "sobre cómo ser un buen invitado en medio de este boom de bodas" que, según todos los datos y gracias a la relajación de las medidas sanitarias, va a elevar la cantidad de enlaces más de un 21% respecto de ejercicios anteriores. Y si encima puedes asistir junto a esa persona que acabas de conocer, mucho mejor, ¿no?