ArcelorMittal realiza paradas cortas por el precio de la luz

ArcelorMittal está realizando paradas "cortas y selectivas" en su división en Europa de productos largos, que suministra a los sectores de la construcción y de la automoción, por los altos precios de la energía eléctrica.

Son medidas puntuales en las acerías que cuentan con hornos eléctricos, cuyo funcionamiento no resulta rentable en algunas horas del día por las subidas de las tarifas de la luz. La mayor siderúrgica del mundo no identifica cuáles son los centros afectados por esta ralentización para no dar pistas a la competencia, puesto que la demanda de acero en el mundo sigue al alza y todos los productores están atentos a cualquier oportunidad para reforzarse en los distintos mercados.

En España, dos acerías están encuadradas en la división de productos largos. Las de Olaberria (antigua Aristrain) y la de Bergara (en su día perteneció a Corporación Ucem), ambas en Gipuzkoa. Tienen una plantilla total de 510 trabajadores.

Entre los productos largos, ArcelorMittal fabrica alambrón, perfil, carril, redondo, barras, entre otros productos. Sidenor, del sector de aceros especiales para automoción principalmente, ya ha anunciado que para 20 días de aquí a final de año por los precios "desorbitados" de la energía.