El Ibex cae en un día de menos volumen por el festivo

La corrección no cesa. El sentimiento de deterioro económico mundial debido a que comienzan a atisbarse el fin de los estímulos de los bancos centrales ante una inflación galopante, impulsada por los precios de las energías, así como por unos resultados del tercer trimestre que no despegan en Estados Unidos pasan factura a los mercados. Tras estrenar la sesión con caídas de más del 1%, El Ibex 35 modera sus descensos y cede un 0,7%, en línea con la de sus colegas del Viejo Continente, y tras las caídas anoche en Wall Street, en el entorno del 0,7% tanto en el S&P 500, como en el Nasdaq y el Dow Jones. Hoy, en la Bolsa española, no se espera mucho volumen de contratación por el festivo nacional.

Dentro del selectivo, todos los valores cotizan en rojo. Tras unos primeros minutos en los que se han visto caídas de hasta el 4% en Repsol, los descensos se han estabilizado y los más castigados son Fluidra, con un descenso del 1,9% y BBVA, con un 1,8%. Alrededor de 1,5% están Ferrovial, Sabadell y CaixaBank.

Los mercados asiáticos han sido los primeros en revelar el pesimismo de los inversores. La crisis de Evergrande sigue pensando en la renta variable. El Nikkei japonés cae un 0,8%, el Hang Seng hongkonés, un 1,35%, y el CSI 300 chino, un 1,33%.

El gran dato macroeconómico de la sesión de este martes será el índice ZEW de confianza económica en Alemania, que se conocerá a las 11.00 (hora española). Pese a que es festivo nacional en España por el Día del Pilar, todos los mercados europeos, incluido el nacional, estarán abiertos. Las vibraciones de los futuros son muy negativas. El Ibex cayó ayer un 0,63%, hasta los 8.899 puntos, y se espera que en los primeros compases de la negociación baje hasta el entorno de los 8.800 puntos.

Los precios de la energía, pese a que el mercado del gas se ha calmado gracias a las últimas promesas de Putin, siguen disparados, incluidos los de materias primas como el petróleo. El barril Brent supera los 84 dólares y el del West Texas roza los 81.

En el mercado de bonos, las rentabilidades están en niveles elevados en comparación con los de hace unas pocas semanas. El español a 10 años abona el 0,5%, mientras que el bund alemán, aunque todavía está en negativo (-0,12%) ha disparado su rendimiento, en medio de los tambores que anticipan que el BCE, al igual que la Fed, pondrá fin a los estímulos. El Treasury estadounidense a una década paga el 1,61%.

En el mercado de divisas, el dólar sigue en máximos de hace más de un año, en las 1,156 unidades por euro. Esto tiene el efecto colateral de provocar que la subida de las materias primas, que se pagan en billetes verdes, sea más gravosa para las empresas que reciben sus ingresos en euros.