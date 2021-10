Cómo activar el resumen programado de notificaciones en tu iPhone con iOS 15

Apple parece decidida a no dejar que las notificaciones inunden nuestro día a día como un goteo constante de mensajes que acabamos leyendo de forma compulsiva. Y no porque no sea urgente atender a eso que nos dicen, sino porque a lo que cogemos el teléfono ya nos perdemos y terminamos mirando algo intrascendente que nos distrae de lo realmente importante.

Es por eso que iOS 15 nos trae una función realmente útil que consiste en activar un resumen de todas esas notificaciones que consideramos como no prioritarias, para que nos las muestre solo a determinadas horas del día. Es decir, que si queremos descansar de WhatsApp por las mañanas para no distraernos del trabajo, podemos esconder todo lo que nos llega para que el iPhone nos haga un resumen a las 14:00h., por ejemplo.

¿Cómo compactamos las notificaciones?

Para crear ese resumen de notificaciones tenemos que ir a los "ajustes" del iPhone y seleccionar a continuación la opción de "Notificaciones". Veréis en primer lugar la opción que necesitamos activar y que es una novedad de iOS 15. Su nombre, "Resumen programado". Una vez allí veréis otro menú que debemos activar tocando sobre el switch para que, en ese instante, aparezca otra pantalla.

Activa el resumen de notificaciones.

En ella veréis una presentación de esa función con un enorme botón de Continuar". Así que lo hacemos y lo primero que nos aparecerá será un listado de aplicaciones ordenadas de más a menos notificaciones generadas. Eso significa que podremos ver de una manera ágil qué aplicaciones son las que más nos molestan, por si queréis eliminarlas de las que recibís en tiempo real. De todas formas, Apple nos vende la función como una manera de quitarnos de en medio las apps que menos nos molestan por lo que, tal vez, sea una buena idea hacer justo lo contrario.

En vuestra mano queda compactar las notificaciones de las apps más molestas o, como señala iOS 15, hacerlo con las que menos lo hacen. En cualquier caso debes seleccionar esas excepciones que queremos ocultar. Una vez hecho, pulsamos en "Añadir X apps" para pasar a la pantalla de programación. En ese instante podremos fijar uno o varios horarios de publicación del resumen en la pantalla del iPhone que se mantendrán activos mientras no decidamos lo contrario. Como veis, esta función es una buena manera de parcelar todavía más todo lo que recibimos en el teléfono, marcando los horarios en los que nos resulta más útil, o interesante, saber todas las notificaciones que tenemos pendientes de leer.