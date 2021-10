El recargo por vivienda vacía elevará el IBI medio sobre los 1.000 euros en varias ciudades

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró ayer a PNV y ERC como “interlocutores prioritarios” del Gobierno en la negociación parlamentaria del plan presupuestario para 2022, que presentará mañana ante el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones, sin embargo, reciben con ciertos recelos el plan del Ejecutivo central.

Montero, que en una entrevista a TVE aseguró que “solamente se autodescartan [de la negociación] los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza”, admitió que en las negociaciones presupuestarias como la que ese abre tradicionalmente “se incorporan muchos elementos no directamente relacionados” con las cuentas públicas. Es el caso, admitió, de la actual pretensión de ERC de que, a cambio de su apoyo al plan presupuestario, el Gobierno traspase las competencias de los servicios ferroviarios de cercanías Rodalies a la Generalitat.

“Ahora mismo estamos muy lejos” de apoyar las cuentas del Gobierno, aseveraba ayer la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. “El Gobierno lo hace absolutamente difícil”, dijo, al incumplir algunos compromisos de los Presupuestos de 2021. “Ahora mismo no tenemos ningún motivo que haga que ERC apruebe estos Presupuestos, facilite la aprobación o no se sume a la enmienda a la totalidad”, advirtió Vilalta, añadiendo que el hecho de “que el año pasado hubiésemos facilitado la aprobación de los Presupuestos, no presupone de entrada que lo volvamos a hacer este año. El Gobierno liderado por el PSOE y Podemos sabe que no ha hecho los deberes”.