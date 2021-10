Susana de Antonio (Euronext): “Algunas SPAC españolas estudian saltar a Euronext”

Euronext mantiene viva su apuesta por España. Su responsable en este mercado, Susana de Antonio, prepara una nueva hornada de compañías tecnológicas españolas para que se unan a Techshare, su programa para preparar a compañías españolas para que debuten en Bolsa, que se inaugurará en enero ya presencial tras las restricciones de la pandemia. Además de sus intentos por captar empresas españolas que salten a cotizar a este mercado paneuropeo –dueño de las Bolsas de París, Ámsterdam, Milán, Bruselas o Lisboa–, mantiene el atractivo del mercado de Dublín para que grandes empresas españolas emitan allí sus bonos. Y vislumbra dos nuevas vías de crecimiento en el país: los servicios a empresas y la captación de SPAC.

Euronext cuenta con los dos únicos mercados europeos donde se han extendido las SPAC, París y fundamentalmente Ámsterdam, ¿miran estas sociedades compañías españolas para fusionarse en los próximos meses y que salten así a sus mercados?

En 2021 han salido 16, que básicamente es el 50% de todas las que han debutado. Y se suman a otras dos que lo hicieron en 2020. Tenemos 18 SPAC que están en búsqueda de empresas para su combinación. Sé que de esas 18 hay algunas, sobretodo las que han salido en Ámsterdam, que miran todo el ámbito europeo, en el que se encuentra España.

¿E inversiones españolas que, ante los problemas legales y fiscales por sacar una SPAC en España, barajan hacer una operación en sus mercados?

Sí que me consta que algunos proyectos de Spac españoles estudian debutar con nosotros. No sé si llegaremos a ver SPAC cotizando en el mercado español, lo que sí hay es algún proyecto de inversores españoles que se lo plantean. De hecho, algunos ya lo han hecho fuera de España, en Estados Unidos. Y algunos se están planteando hacerlo en Euronext.

¿Puede ser una nueva vía de crecimiento para Eurnonext en el mercado español?

Exacto. También hay mercados americanos que están haciendo lo mismo. Pero ahí las SPAC, como vía de salida a Bolsa, pues yo creo que es una opción. Tiene, obviamente, que cuadrar con los intereses de la compañía, los sponsors que están detrás, etcétera. Al final hace más fácil los procesos, sobretodo a las empresas que son un poco más reticentes. Es una vía de acercar los mercados.

¿Manejan alguna cifra de cuántas SPAC quieren captar en los próximos años?

No es fácil tener una cifra. Tampoco creo que vayan a ser muchas, por la comparación de las cifras de Estados Unidos con las europeas. Tenemos sponsors franceses, belgas, ingleses o holandeses, aunque en España sí es verdad que está bajando un poco el ritmo de nuevas SPAC. Nosotros teníamos muchas solicitudes de SPAC europeas para empezar a salir en septiembre y se están retrasando un poco. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, no puedo decir un número.

¿Y en cuanto a la renta fija, notan algún efecto de las campañas de CNMV y BME para tratar de repatriar los programas de emisión de bonos y pagarés?

Tenemos emisores nuevos que están listando en Dublín. De momento no hemos visto un impacto muy relevante en este sentido. Puede haber ejemplos concretos de empresas, pero al final Dublín tiene un posicionamiento muy bueno en cuanto al acceso al inversor institucional. El mercado de Dublín reduce la incertidumbre de los inversores, que no tienen que analizar los condicionantes de un mercado nuevo. Los grandes emisores que tenemos, los blue chip españoles, siguen emitiendo con nosotros.

¿Perciben que la opa de Six sobre BME y algunas medidas recientes, como la transformación del MAB en BME Growth, han complicado su plan de expansión en España?

Yo, la verdad no, no he notado ninguna diferencia. Al final la gran diferencia es que Euronext ofrece una plataforma de mercados europeos y un acceso cada vez mayor a inversores internacionales. El acceso a un inversor internacional, pues obviamente no es comparable con BME. Euronext Growth tampoco es comparable con BME Growth.

¿Cuáles son los siguientes pasos para su expansión en España?

Estamos preparando la próxima edición de Techsare, que se inaugurará en Rotterdam. Y hemos lanzado una nueva área de servicios para empresas, tanto cotizadas como privadas.