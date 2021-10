El PP plantea simplificar los subsidios del SEPE y agilizar su prestación

El PP ha propuesto en el Congreso la reforma profunda del Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE), con la simplificación de todos sus subsidios asistenciales en uno solo y, a mismo tiempo, agilizar la tramitación de sus prestaciones de desempleo con un 'programa Padre' como el que cuenta la Agencia Tributaria para las declaraciones de IRPF.

Así lo plantea esta formación en sendas proposiciones no de ley, a las que ha tenido acceso Europa Press, dirigidas a mejorar la eficiencia de un organismo que ve "absolutamente desbordado" por la mayor carga de trabajo que suponen los ERTE, pero también porque, lamentan "no se ha profundizado con seriedad y rigor" la posible asunción de competencias impropias.

En este sentido, los populares plantean al Congreso acometer un análisis de los subsidios asistenciales del SEPE "bajo los principios de racionalización y simplificación" y, en consecuencia, acometer una reforma del SEPE "para que este organismo gane en eficacia y eficiencia".

Y es que, esgrimen, el SEPE paga un elevado número de subsidios relacionados, no ya con el desempleo, sino la situación de vulnerabilidad económica o la precariedad, y no vinculados a la búsqueda de empleo. Todo ello mientras las comunidades han ido ampliando la cobertura de prestaciones asistenciales, e incluso la Seguridad Social ha puesto en marcha un ingreso mínimo vital (IMV).

Por ello, abogan por examinar los distintos subsidios asistenciales, analizar posibles duplicidades para que "cada administración y organismo atienda a lo que competencialmente le corresponde", y refundir y reducir el número de subsidios actuales en uno solo que contemple y dé cobertura a diferentes casuísticas y tipos de beneficiarios, pero unifique el trámite.

También para agilizar la gestión del SEPE, el PP propone en otra proposición no de ley poner en marcha un sistema informático análogo al existente en la Agencia Tributaria para reconocer la prestación de desempleo. Y es que, argumentan, no existe ningún dato que sea necesario para reconocer las prestaciones que el SEPE no pueda obtener de manera automatizada.

Es el caso de la situación legal de desempleo, el período cotizado para el cálculo de prestaciones, las cotizaciones de los últimos 180 días, o las rentas para subsidios, obtenidas a través de cruces con la Agencia Tributaria.

Pese a ello, lamentan que el reconocimiento 'online' de prestaciones es "absolutamente residual", pese a que en la pandemia se puso en marcha un modelo de solicitud informático. Sin embargo, el formulario solo sirve para iniciar el trámite mediante la presentación de la solicitud, ya que posteriormente es necesario que un funcionario reconozca la prestación.

Por ello, proponen que el SEPE cuente con su propio programa informático de cálculo y reconocimiento de prestaciones. Así, una vez que el gestor de la Tesorería General de la Seguridad Social grabara una baja laboral que diera lugar al cobro de prestación, el sistema haría un cálculo y una propuesta de reconocimiento, a disposición del trabajador que, previa alta como demandante de empleo, podría su conformidad al SEPE.

Esto permitiría, concluye el PP, "reducir gran parte de las 711 oficinas físicas de empleo existentes en todo el territorio", también mejoraría la gestión al reducir posibles errores humanos, y limitaría los medios humanos y materiales necesarios, con la consecuente reducción de gasto.