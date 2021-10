El éxito del buscador de Google lo marca Bing, la alternativa de Microsoft: ¿por qué?

Desde hace algunos meses, los gobiernos de muchos países del mundo han comprendido por fin el poder que tienen las grandes tecnológicas, capaces de controlar y monitorizar en tiempo real prácticamente cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos de todo el planeta. Así que en este tiempo han proliferado iniciativas que buscan limitar esa influencia a través de procesos que marquen unos límites claros a su capacidad de actuación.

Y Google es una de esas empresas que están en el punto de mira, sobre todo para la Unión Europea donde ya en 2018 le impuso una multa de 5.000 millones de euros por prácticas monopolísticas, al considerar que los de Mountain View forzaron injustamente a los fabricantes para que su app de búsqueda estuviera presente en todos los smartphones que ejecutan Android.

Bing mide el éxito de Google

Esta semana se ha conocido que dentro de ese procedimiento de 2018, Google está intentando que se revoque esa sanción y para ello ha recurrido a todo tipo de argumentos para hacer ver al tribunal de la Unión Europea que su éxito no se debe tanto a que lo esté forzando como a la calidad del producto. Y para ello, no han tenido reparos en recordar que su mayor competencia en el terreno de los buscadores, Bing, es también el mejor termómetro dentro del mercado de los buscadores de internet.

Bing, el buscador de Microsoft. Microsoft

Según recoge Bloomberg en sus páginas, los abogados de Google han declarado que "hemos presentado pruebas que muestran que la consulta de búsqueda más común en Bing es, con mucho, Google". Estas palabras del abogado de Alphabet son prácticamente una muestra de que incluso en aquellos ordenadores donde el motor de búsqueda predeterminado del navegador es Bing, el objetivo del usuario nada más acceder a internet es pasar antes por las páginas de Google.

El mismo abogado de los de Mountain View afirmó que “la gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo [...] La cuota de mercado de Google en la búsqueda general es coherente con las encuestas a consumidores que muestran que el 95% de los usuarios prefieren Google a los motores de búsqueda rivales". Algo que seguramente no esté exento de razón, como también lo sea el hecho indudable de que con el pack de Android que entrega Google para fabricar nuevos teléfonos van incluidos, quieran o no muchas compañías, los servicios que tienen los norteamericanos.