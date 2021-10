Un juez anula por usurero un préstamo con intereses del 24.867% TAE

Sin excepción para los microcréditos

Los microcréditos personales "no constituyen ningún segmento de los préstamos personales que pueda objetivar un tratamiento distinto al índice de tipo de interés de los prestamos personales destinados al consumo a menos de tres años", según explica el fundamento de la sentencia. El juez entiende que aceptar la tesis del demandado de que los microcréditos son en sí mismo un tipo de crédito con un interés de mercado que se justifica de un modo distinto por razón de la cuantía prestada "sería dar carta de precisamente a una práctica que pretende reprimirse con la ley de usura, como es conceder pequeñísimas cantidades de dinero a un interés extraordinariamente elevado a personas que necesitan tomar prestado ese dinero precisamente a causa de su situación angustiosa". No se entiende de otro modo el hecho de tomar en préstamo 90 euros al 24.000% si no es que se necesita en un estado límite de necesidad vital.