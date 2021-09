König (JUR) rechaza que sus declaraciones influyeran en la cotización de Popular

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha rechazado en la Audiencia Nacional que la entrevista que concedió a finales de mayo de 2017 a Bloomberg, en la que admitía

que Banco Popular era uno de los casos que estaban examinando, influyera en su cotización.



König ha declarado este jueves como testigo durante cerca de tres horas ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, en la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del banco antes de su resolución, en junio de 2017, y su posterior venta al Santander al precio simbólico de un euro.



La presidenta de la JUR ha rechazado que el hecho de admitir en una entrevista que el Popular era uno de los bancos que el organismo estaba examinando tuviera efecto en su cotización, pese a que tras sus palabras el valor de la acción sufrió un fuerte desplome, por el miedo de los inversores a la liquidación.



Además, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha querido aclarar que en ningún momento mencionó el nombre del banco, sino que fue una pregunta del periodista a la que ella respondió que éste era uno de los casos que estaban viendo "junto con otros tantos".



Pocos días después, la agencia Reuters publicó una exclusiva sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad, en la que fuentes comunitarias afirmaban que "uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa advirtió a los funcionarios de la Unión Europea de que Popular podría tener que liquidarse" si no lograba encontrar un comprador.



Sobre este extremo, ha dicho que la JUR abrió una investigación para dilucidar de dónde había partido esa filtración, pero que, sin embargo, no obtuvieron resultado.



La declaración de König se ha prolongado durante cerca de tres horas, debido a las dificultades que ha implicado la traducción literal de sus respuestas al inglés.



König ha asegurado en varias ocasiones no recordar ningún detalle de los días previos a la resolución del Popular, y también se ha escudado en la confidencialidad del trabajo de la JUR.



LA OFERTA DEL SANTANDER, UNA "SUERTE"

Aunque en un primer momento no recordaba los detalles, finalmente König ha explicado que mantuvo un encuentro con el entonces presidente del banco Emilio Saracho, una reunión "introductoria" en la que se habló de que el Popular arrastraba problemas y tenía que hacer una ampliación de capital o buscar un socio fuerte.



No obstante, la presidenta de la JUR ha negado haber tenido contacto con el antecesor de Saracho, Ángel Ron, ni con el Santander, que compró la entidad a precio de saldo a raíz de su resolución el 7 de junio de 2017.



König se ha detenido precisamente en esta operación, y ha defendido que tuvieron la "suerte" de que el Santander presentara su oferta aquella madrugada porque, de lo contrario, se hubiesen producido "consecuencias mucho peores".



LOS DETALLES DE LOS INFORMES DE DELOITTE, EN EUROPA

Las partes presentes en el interrogatorio también se han interesado por los pormenores de los informes de Deloitte, que en su primer informe de valoración determinó que el Popular tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros.



König ha respondido que preferiría relatarlos ante la justicia europea, en la que se encuentran los procedimientos iniciados por los inversores del banco, grandes y minoristas, que perdieron su dinero tras la resolución.



También estaba prevista para esta jornada la declaración como testigo del que fuera director de planificación del organismo, Dominique Laboureix, actual secretario general de la Autoridad de Control Prudencial y Resolución de Francia, aunque finalmente se ha aplazado para el próximo 14 de octubre.



Tras la testifical de König, la asociación de consumidores Adicae, que agrupa en su querella a más de 1.200 afectados, insiste en que "el procedimiento de resolución del banco fue mejorable y dejó desprotegidos a muchos pequeños ahorradores que siguen reivindicando sus ahorros".