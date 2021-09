La firma de capital riesgo Motion compra la empresa española de dietética Drasanvi

Más movimientos en las operaciones corporativas españolas. El laboratorio francés EA Pharma, controlado por la firma de capital riesgo, también gala, Motion, ha cerrado este jueves la compra de una participación mayoritaria en Dransanvi, con sede en León y una de las principales empresas españolas dedicadas a desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de complementos alimenticios y cosmética natural. El asesor del comprador ha sido GBS Finance y el del vendedor, AnquorCF.

En España existen unas 800 empresas dedicadas a importar, producir o comercializar este tipo de productos. El país es un referente a nivel internacional y con una proyección importante en el mercado latinoamericano. "Sus canales de comercialización son 30.000 puntos de venta distribuidos entre farmacias, parafarmacias, tiendas bio, herbolarios, gran consumo y online, dentro de un mercado con una facturación que supera cada año los 1.000 millones de euros.

Jonathan Bienfait, director general de EA Pharma afirima en una nota que “esta alianza estratégica permitirá a Drasanvi beneficiarse de la cartera de productos complementarios de EA Pharma, así como de sus recursos humanos y financieros. Recíprocamente, Drasanvi incrementará la presencia geográfica de EA Pharma gracias a su amplia red en España, mejorando nuestra cartera de productos con su amplia gama de complementos alimenticios y de referencias propias en cosmética y nutrición.”

Por su parte, Oscar López, CEO de Drasanvi afirma que “para nosotros es un placer unir fuerzas con uno de los principales grupos del sector como EA Pharma dentro de un mercado en consolidación, y donde muchos de nuestros principales competidores son grupos más grandes y con mayores recursos. Esta unión garantiza no solamente un futuro brillante para una empresa de origen familiar como Drasanvi, sino la continuidad del proyecto actual gracias al talento y know how de una referencia en el sector a nivel internacional como EA Pharma”.

Para EA Pharma, participada mayoritariamente por el fondo de Private Equity Motion Equity Partners, esta es su primera operación corporativa en España, tras haber adquirido anteriormente en Francia DUAB a Laboratoire Nutrivercell en 2017, la marca Punch Power a Oligostim en 2019 y Laboratoire Labcatal en 2020.

Quién es quién

Fundada en León en 1993, Drasanvi es una empresa española líder especializada en el desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de complementos alimenticios y cosmética natural. Cuenta con un portfolio con más de 30 marcas y 350 SKU que cubre cuatro sectores clave del mercado: complementos alimenticios, orgánicos Cosméticos, Nutrición Deportiva y Superalimentos. Su gama de productos está indicada en infinidad de cuidados y tratamientos para huesos, articulaciones, nutrición, mantenimiento en buen estado de piel y cabello, salud cardiovascular, sistema digestivo y hepático, descanso, circulación, energía y vitalidad, belleza o rendimiento deportivo...

Drasanvi emplea a más de 100 personas, y cuenta con un equipo comercial propio especializado en el canal herbal, farmacéutico y parafarmacéutico que cubre todo el territorio español y también a nivel internacional, con filial propia en Costa Rica, delegaciones comerciales en Chile México, Perú y Portugal, además de exitosas relaciones comerciales en países como Francia, Reino Unido, Rusia y China, donde recientemente ha suscrito un acuerdo para crecer en el país con la multinacional farmacéutica Sinopharm.

EA Pharma es un laboratorio farmacéutico francés especializado en oligoterapia, nutrición deportiva y micronutrición, resultado de la fusión de tres empresas: Équilibre Attitude, Le Laboratoire des Granions y Les Laboratoires Merle.

Desde 2017 EA Pharma está participada mayoritariamente por Motion Equity Partners (MEP), fondo europeo de capital riesgo enfocado en middle market con 500 millones bajo gestión y más de 50 adquisiciones completadas con éxito durante la última década, la mayoría de ellas internacionales. Motion tiene como objetivo ayudar a EA Pharma para convertirse en una referencia dentro del sector a nivel internacional, mediante alianzas estratégicas y la adquisición de otras compañías del sector.