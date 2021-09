Los gigantes de la inversión indexada española

Si se quiere acceder a fondos indexados españoles no hay una única vía. Además de las entidades financieras que comercializan los vehículos de la casa, hay otras plataformas que nos permiten acceder a ellos.

Es el caso de MyInvestors, que además de estrategias indexadas de las principales gestoras internacionales (Vanguard, iShares, Amundi, Fidelity, Pictet…), ofrece también de españolas, aunque actualmente solo de Indexa, Imantia, Bankinter, BBVA y Dunas.

Además, cuentan con tres fondos de marca propia “inéditos en el mercado por sus bajas comisiones o por su composición”, resalta Ignasi Viladesau, director de inversiones de la plataforma.

Este experto afirma que la gestión pasiva está creciendo a pasos acelerados y en mayor proporción que la activa por su simplicidad: bajos costes y posibilidad de diversificación máxima con un solo producto.

Y es una tendencia “que está calando especialmente entre los más jóvenes. Numerosos foros, blogs y grupos en redes sociales comparten información acerca de la gestión indexada y los productos para construir una cartera”, asegura Viladesau.

En Singular Bank también disponen de una amplia gama de productos de gestión pasiva, tanto de fondos como de ETF. “En total, tenemos más de 700 ETF, que cotizan en distintos mercados, y unos 200 fondos de inversión indexados.

En ellos se incluyen productos de las principales gestoras, como Amundi, iShares, Fidelity, BlackRock, Vanguard… Y productos indexados de gestoras españolas (Bankinter o BBVA), si bien la oferta es más limitada”, admite Victoria Torre, responsable de oferta digital de productos de inversión de Singular Bank.

La entidad también ofrece fondos de gestión activa, de hecho, creen que cada estrategia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No obstante, advierte de que “si lo que el cliente busca es una prima, una rentabilidad extra, sobre el mercado, en la gestión pasiva no lo encontrará. Además, si el mercado va mal, no podremos escapar a esa tendencia”.

Asimismo, Renta 4 Banco cuenta con una plataforma específica de ETF con productos para elegir.