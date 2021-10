Ahorrar con los mejores fondos pasivos de renta fija

Los inversores que optan por destinar su dinero a instrumentos de gestión pasiva siguen apostando mayoritariamente por la renta variable. No obstante, cada vez es más corriente encontrar también ETF de renta fija, estrategias que para algunos son incluso más apropiadas si lo que se persigue es ahorrar para la jubilación.

“Uno de los principales beneficios de la inversión en gestión pasiva en renta fija son los bajos costes de los instrumentos, además de la alta eficiencia operativa para el inversor, que puede optar a mayor liquidez al estar los ETF listados en Bolsas y tener la posibilidad de obtener liquidez en el mercado primario o el mercado secundario”, resalta Ana Concejero, responsable de SPDR ETF Spain, gestora que ofrece también estrategias ESG.

Esta entidad firma el fondo cotizado de renta fija más rentable a cinco años, el SPDR Refinitiv Global Convertible Bond Ucits ETF, que destaca con un 60% de rendimiento en el lustro y un 20% a 12 meses, siendo de los indexados de esta clasificación que no presentan números rojos a un año.

Se trata de un fondo cuyo objetivo es hacer un seguimiento del rendimiento del mercado mundial de bonos convertibles, al replicar el rendimiento del índice Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index.

Según un informe de SPDR, los ETF baten a los gestores activos con alta volatilidad

Concejero niega que los ETF de esta categoría tengan peor rendimiento que la gestión activa durante episodios de alta volatilidad. De hecho, menciona el informe Fixed Income ETFs Fact vs. Fiction (State Street Global Advisors, 31 de marzo 2021), que analiza siete momentos de alta volatilidad en los mercados durante los últimos 20 años (burbuja tecnológica, crisis financiera o Covid, entre otros) y cómo las estrategias de fondos cotizados de renta fija han batido, de media, al 73% de gestores activos referenciados al índice Bloomberg Barclays Euro Agg Bond Total Return.

Los otros dos ETF que ocupan el podio de la rentabilidad son de DWS. Se trata del Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 25+ Ucits ETF y Xtrackers Eur Credit 12.5 Swap Ucits ETF. El primero refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los Gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento al menos de 25 años. El segundo, la rentabilidad del IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index, con componentes de bonos soberanos y de créditos corporativos.

Para César Muro, jefe de ventas de gestión pasiva en España y Portugal para DWS, los ETF han venido a democratizar la inversión. “Cualquier inversor, por muy pequeña cantidad que invierta, soportará los mismos costes de gestión que el resto”, incluido un inversor institucional, y pueden adquirirlos “de forma sencilla, ya que cotizan intradía en las Bolsas europeas y su contratación es igual a las acciones”, recuerda.

El ranking de los mejores rendimientos incluye otros cuatro ETF de DWS y tres de BlackRock, como el Ishares $ Tips Ucits ETF. Esta estrategia trata de invertir en los valores de renta fija que componen el Barclays US Government Inflation-Linked Bond.

En Finanbest no encuentran índices de deuda suficientemente buenos

En quinto lugar, el Multiunits Lux-Lyxor Euro Government Bond 15+Y (Dr) Ucits ETF, centrado en bonos denominados en euros con un vencimiento de más de 15 años.

Pero no todos los expertos defienden esta clase de fondos cotizados. Finanbest incluye en sus carteras indexados de renta variable, pero no de renta fija. “La solución pasiva no es la panacea universal de por sí: un fondo indexado es tan bueno como el índice que replica”, apunta su director de inversiones, Frédéric Dupuy.

Si el índice está bien construido, el fondo indexado será bueno. Pero si tiene algunas limitaciones o inconvenientes, estos se reflejan en la rentabilidad del fondo que lo replica. Por esa razón, “en algunos mercados de renta fija, donde no encontramos índices suficientemente buenos, nos decantamos por soluciones activas, por ejemplo, bonos chinos o de países emergentes, bonos high yield o crédito europeo de corto plazo”, aclara.