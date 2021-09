Securitize lanza un ‘marketplace’ para invertir en acciones de empresas, inmuebles y fondos de inversión tokenizados

Securitize, la startup del ex CEO de Telefónica I+D, Carlos Domingo, ha lanzado hoy un marketplace regulado para permitir a minoristas, inversores acreditados e instituciones acceder a inversiones alternativas como acciones de empresas privadas, inmuebles, fondos de inversión tokenizados a través de un único mercado, Securitize Markets. “La plataforma trata de facilitar la inversión y el trading de activos alternativos y aumentar la liquidez de los mercados privados”, cuenta desde Miami Domingo, cofundador y CEO de la compañía.

El nuevo mercado completa la oferta de la startup, fundada en 2017 y con sede en EE UU, que permite a las empresas privadas recaudar capital a través de tokens que se basan en blockchain, gestionar a sus accionistas y ofrecer una potencial liquidez mediante la negociación secundaria. Hasta la fecha más de 200 empresas y cerca de 400.000 inversores han utilizado sus herramientas.

Todas las inversiones en Securitize Markets se convierten en tokens como valores de activos digitales, ofreciendo una serie de ventajas respecto a los valores tradicionales en papel, según la compañía, como la liquidación prácticamente instantánea que minimiza el riesgo de contraparte, más eficiencia con menos intermediarios y la oportunidad de ejercer la propiedad fraccionada.

A través de este marketplace se puede invertir en casi todo. Hasta programas de televisión tokenizados incluido. “A todo, menos a las empresas que están en bolsas públicas, porque nos estamos enfocando en el mercado privado, que es donde ha habido más crecimiento en los últimos 20 años”, precisa Domingo, que explica que los mercados de capital privado están creciendo a un ritmo que duplica el de los mercados públicos tradicionales, con 11 billones de dólares invertidos en activos alternativos a finales de 2020, una cifra que se espera que prácticamente se duplique para el año 2035.

El potencial de negocio que ven desde Securitize es claro, pues pese a este crecimiento, la actividad comercial de los mercados privados constituye apenas un 3% de la de los mercados públicos tradicionales, debido, según aclaran, a la falta de modernización, a un panorama muy fragmentado y a la existencia de infinidad de sitios web de mercados secundarios de nicho con elevadas comisiones.

Domingo explica que una de las principales razones de la expansión de los mercados privados es que las empresas en crecimiento permanecen en el sector privado durante más tiempo que antes, como se ha visto con empresas como Google, Facebook, Uber o Airbnb. “Son compañías que cuando salen a bolsa ya son empresas maduras y con una capitalización muy alta, y eso hace que el potencial de invertir en ellas para los inversores normales se pierda”.

“Lejos quedan los tiempos de Microsoft, Amazon y Oracle, cuyas primeras ofertas públicas iniciales se consideraban oportunidades para que los inversores particulares compartieran la riqueza de los unicornios tecnológicos. Amazon salió a Bolsa a los tres años de nacer y valía 200 millones de dólares y hoy vale 2 billones de dólares. Hoy se ha invertido la tendencia, y la mayor parte del valor de una empresa se genera mucho antes de una IPO, y estas se consideran cada vez más como oportunidades de venta para los fundadores y los primeros inversores. De hecho, cuando los inversores particulares pueden participar, aproximadamente el 80 % de las de las compañías pierden valor después de una IPO”, remarcan los responsables de la startup.

Domingo sostiene que el modelo de IPOs actual no facilita el acceso a inversores individuales. “Actualmente, la riqueza se genera invirtiendo en empresas en fase inicial y no en empresas maduras. Pero, hasta la fecha, la mayoría de inversores se han visto privados de esta oportunidad. Hasta ahora los mercados privados, que es donde se ha estado ganando más dinero eran completamente inaccesibles y se habían mantenido ilíquidos”, destaca el directivo, que defiende que Securitize Markets ataca este problema, utilizando blockchain como la plataforma para digitalizar este tipo de acciones privadas, que son más complejas a nivel regulatorio, y facilitar la entrada a muchos más inversores para que puedan realizar inversiones alternativas.

“Los equipos ejecutivos de las startups medianas y grandes dedican mucho tiempo a la búsqueda de capital en fondos de capital riesgo y bancos, lo que disminuye su capacidad para centrarse en la gestión y la expansión de su negocio”, continúa Scott Harrigan, director general de Securitize Markets. Este explica que Securitize permite a las empresas recaudar fondos directamente de aquellos que más han invertido en su éxito: “sus clientes, seguidores y socios”. “Y con Securitize Markets, sus inversores ya no tienen que estar en una lista VIP, ni esperar a que se produzcan IPO a largo plazo para negociar, sino que pueden hacerlo fácilmente online”.

Domingo aclara que el lanzamiento del marketplace llega tras meses de duro trabajo y tener la licencia para poder hacer el trading. “El año pasado compramos una licencia a una empresa y ha sido todo un proceso largo, tanto a nivel regulatorio como a nivel técnico para desarrollar la plataforma, que funciona prácticamente igual que mercados como el Nasdaq. El lanzamiento de hoy es la culminación de mucho esfuerzo tanto del equipo como a nivel de inversión”.

Con los activos que van a lanzar entre hoy y las próximas semanas “para evitar posibles colapsos iniciales”, Securitize Market se posiciona ya como el marketplace de acciones privadas más grande por número de empresas listadas, según el directivo. Domingo aclara que el siguiente objetivo es ser el más líquido, el que más volumen genere de compraventa de los tres marketplace de este tipo que hay en EE UU lanzados”.

La plataforma seguirá listando más activos, continuar atrayendo más inversores y poder hacer el trading 24 horas al día. Tener un mercado continuo que esté siempre abierto y no sujeto a las horas de EE UU, como ocurre ahora, porque el objetivo de la compañía es dar servicio a inversores de todos los países, incluyendo España. “Queremos hacer lo que hacen los mercados de cripto, que están siempre abiertos, y no como los mercados tradicionales, que solo abren unas horas al día”, apunta Domingo.

El directivo señala que aunque el gap entre los mercados privados y públicos no se va a cerrar a cero, porque las empresas privadas siempre van a tener menos liquidez que las públicas, sí creen que el mercado privado se duplicará o triplicará en términos de liquidez en los próximos años, ayudado por empresas como la nuestra y otras que están empujando en la misma dirección”. En Europa, según Domingo, no hay ningún marketplace como el lanzado por Securitize con blockchain. “Hay uno previsto en Reino Unido, pero no pensamos que se lance antes de 2022”.

Securitize cerró el pasado junio una ronda de financiación de 48 millones de dólares (unos 40 millones de euros) y cuenta con Morgan Stanley, Banco Santander y Blockchain Capital entre sus inversores. Desde que arrancó, la startup ha captado 60 millones de dólares.