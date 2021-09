A la venta el ático más caro de Dubái por 42 millones de euros

Cinco dormitorios, seis baños, piscina propia y una amplia terraza exterior. Estas son solo algunas de las características del ático de lujo más caro actualmente en Dubái, situado en la última planta del Atlantis The Royal Resort & Residences. La agencia inmobiliaria de servicios integrales especializada en la venta de propiedades de lujo Metropolitan Premium Properties está comercializando este triplex por un precio de 180.000.000 AED, lo que equivale a unos 49 millones de dólares o casi 42 millones de euros.

La lujosa propiedad de 25.000 pies cuadrados ofrece a sus ocupantes vistas a The Palm y al mar. Además, hay un salón y una playa privados, así como acceso a servicios de cinco estrellas. Construido y gestionado por Kerzner, Atlantis The Royal Dubai está situado en la medialuna de The Palm y consta de 231 apartamentos de lujo, 693 habitaciones de hotel y 102 suites.

Metropolitan Premium Properties ha observado una fuerte demanda de propiedades de lujo por parte de inversores extranjeros. El año pasado, el 30% de las transacciones fueron de clientes internacionales, principalmente de CIS, Reino Unido y otras partes de Europa, como Francia, Alemania y Austria, una tendencia ha continuado también este año.

Una de las mayores transacciones del grupo fue la de dos áticos situados en el W Residence, en Palm Jumeirah, que se vendieron por 102 millones de AED (más de 23 millones de euros) al mismo comprador, además de una Royal Atlantis Garden Villa por 44 millones de AED (unos 10 millones de euros) y otra en IL PRIMO Downtown por 42 millones de AED (más de nueve millones de euros) a un comprador europeo.

Según el socio de Metropolitan Group y consejero delegado de Metropolitan Premium Properties, Nikita Kuznetsov, Dubai tiene algunas de las propiedades más lujosas del mundo y sigue ofreciendo a sus residentes un estilo de vida inigualable. "La ciudad se ha convertido en una de las más seguras y abiertas del mundo, lo que ha dado a los residentes e inversores confianza en el mercado inmobiliario. Las personas que compran eligen Dubái por los altos niveles de seguridad que ofrece el país, especialmente para las personas con alto poder adquisitivo", asegura.

Los datos de la compañía demuestran que las ventas de propiedades de más de 5 millones de AED (más de un millón de euros) representaron el 15% del total de ventas en los primeros seis meses y el precio medio de venta de las propiedades de gama alta aumentó de 5 a 10 millones de AED (unos dos millones de euros).