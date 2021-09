Binter vuelve a volar a La Palma

La compañía Binter ha retomado este lunes, a las 14.00 horas (horario peninsular), su operativa de vuelos interinsulares entre la isla de La Palma y las de Tenerife y Gran Canaria.

Así lo ha comunicado Binter en Twitter, aunque advierte de que la operativa podría volver a estar afectada por la evolución de la nube de cenizas, por lo que pide consultar el estado de los vuelos.

El aeropuerto de La Palma no recibió vuelos desde el viernes por la tarde, pese a que sus pistas estaban operativas desde ayer, una vez que fue retirada la ceniza que las empezó a cubrir el viernes.

Así lo explicó a Servimedia un portavoz de Aena en Canarias, quien precisó que el aeropuerto solo estuvo cerrado el sábado, día en que se limpió la pista para poder volver a operar.

En cuanto a la situación en el resto de aeropuertos del archipiélago canario, Aena informa de que todos están operativos aunque recomienda contactar con las compañías aéreas antes de volar.

En el caso de Iberia, un portavoz consultado por Servimedia explicó que la compañía ha decidido cancelar el vuelo que tenía previsto operar esta mañana con su filial Iberia Express desde Madrid y que estudiará la evolución de la situación para tomar una decisión sobre los vuelos a partir de mañana.

Reembolso o transporte alternativo

Los pasajeros de vuelos cancelados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, tienen derecho a elegir entre el reembolso del billete o que la compañía les proporcione un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible sin tener que adelantar el coste de dicho transporte, o bien un transporte alternativo en un momento posterior que convenga al usuario. No obstante, no tienen derecho a compensación, al tratarse de una situación "extraordinaria".

Así lo subrayó este lunes el Centro Europeo del Consumidor en España (CEC-España) en un comunicado en el que informó a los pasajeros de sus derechos en caso de que sus vuelos se hayan podido ver afectados por la erupción volcánica en la isla canaria.

En caso de elegir el transporte alternativo lo más rápidamente posible, debido a las circunstancias "excepcionales", el CEC-España llamó a "tener en cuenta" que es posible que no se pueda conocer con antelación la fecha en la que se podrá llevar a cabo y precisó que la compañía deberá proporcionar al pasajero comida y bebida suficiente, así como alojamiento y transporte entre el aeropuerto y el alojamiento hasta la salida del transporte.

Además, si la compañía no proporciona el transporte alternativo y el consumidor decide comprar por su cuenta un nuevo transporte, deberá conservar el ticket de compra para reclamárselo posteriormente a la compañía, según el CEC-España, que insistió en que, dado que la erupción se considera una situación "extraordinaria", el pasajero no tendrá derecho a ser compensado por la cancelación del vuelo.

Retrasos

Por lo que respecta a los derechos de los pasajeros en caso de retraso del vuelo, si este se retrasa más de cinco horas y el usuario decide no volar tiene derecho al reembolso íntegro de su billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo "ya no tiene razón de ser".

Junto a ello, según explicó el CEC-España, la compañía debe facilitarle comida y bebida "suficiente", así como alojamiento y transporte entre el aeropuerto y el alojamiento hasta la salida del vuelo, en función de la distancia y retraso del vuelo.

Al tratarse de una situación extraordinaria, tampoco procede compensación económica aunque el vuelo se retrase más de tres horas, según puntualizó el organismo.