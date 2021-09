Estrategia consciente en la carrera de los ODS

Carmen Giné, directora global de marketing de vinos de Zamora Company, destaca que en la compañía llevan en el ADN el legado de futuro. “Legado de futuro es para nosotros, que somos una compañía que tiene 75 años, tener una cierta responsabilidad y evolucionar con los tiempos para dejar un legado de futuro. No solamente como negocio, sino que si tú destrozas el mundo en el que estás trabajando, no vas a dejar ningún legado y no va a haber ningún futuro. Esas dos cosas se relacionan de alguna forma, la responsabilidad con nuestros stakeholders y con la familia dueña de la compañía de seguir dándoles valor, pero que ese valor sea compartido. Valor económico y beneficio para los trabajadores, para la sociedad, para el progreso; que haya un bienestar y al mismo tiempo que no destrocemos el planeta”.

Giné reconoce que “ese punto de equilibrio es complicado y es posible gracias al proyecto de los ODS, que te ayudan a nivel táctico, son una hoja de ruta, porque si no, estamos hablando de humo, casi. Lo difícil es desde ese humo, bajarlo a cada una de las plantas. Y sobre todo, cuando son proyectos transversales”.

Giné encabeza un equipo dentro de la compañía que lleva el seguimiento del plan estratégico con indicadores (KPI) y de forma estructurada, con “metas volantes, que nos sirven para ir reenfocando y afinando dónde estamos”.