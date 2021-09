Cómo enviar capturas de pantalla y otros archivos desde tu Android TV

Android TV se ha convertido en el sistema operativo por excelencia. Si bien es cierto que Samsung lleva quince años dominando el mercado de los televisores inteligentes, en parte gracias a la increíble experiencia de usuario que ofrece Tizen, nadie puede negar que el sistema operativo de Google para televisores inteligentes es una gran opción a tener en cuenta.

A esto hay que sumarle el apoyo que tiene por parte de fabricantes de la talla de Sony o Philips, lo que ha ayudado a que Android TV se convierta en un habitual dentro del mercado de los televisores inteligentes.

Eso sí, el motivo por el que firmas de este calado hayan decidido dotar a sus televisores más punteros de este sistema operativo tiene que ver con las posibilidades que ofrece Android TV. Y es que su completo catálogo de juegos y aplicaciones hace que puedas convertir tu Smart TV en un marco de fotos, una consola retro… Opciones no te van a faltar.

Así puedes enviar cualquier archivo desde tu Android TV

Xiaomi Mi Box S con Android TV Propiedad de Unplash

Gracias a las bondades de Android TV también tenemos otros productos de gran éxito: los reproductores multimedia. Un buen ejemplo lo tenemos en el Xiaomi Mi Box S, el popular Android TV Box de la firma asiática, y que año tras año sigue ocupando los primeros puestos en términos de ventas.

Pero no todo son bondades. Lo cierto es que Android TV tiene un problema: no cuenta con ninguna herramienta nativa con la que poder enviar archivos a otros dispositivos. Vale, podemos conectar un USB a la tele o Android TV Box, pero el proceso no es tan cómodo como enviarlo directamente.

Y teniendo en cuenta que puedes hacer capturas de pantalla fácilmente desde tu Android TV, la idea de poder enviarlas a cualquier dispositivo es muy interesante. Sí, una de las cosas más difíciles de los dispositivos con este sistema operativo es mover cualquier archivo local de tu Smart TV a tu ordenador sin tener que levantarte. Pues la solución la tienes en la nube.

Por este motivo, queremos recomendarte ES File Explorer, una app disponible de forma gratuita en Google Play para que la instales en tu Smart TV o reproductor multimedia. Cuenta con publicidad, pero se puede usar sin ningún problema.

Cuando abres la interfaz de ES File Explorer, verás que en la columna de la izquierda hay una sección llamada Nube. Accede a ella y podrás configurar servicios como Google Drive o Dropbox para poder enviarlos directamente a sus servidores y abrirlos desde cualquier otro dispositivo. ¡Más cómodo, imposible!