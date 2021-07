Cómo hacer una captura de pantalla con tu Xiaomi Mi Box S

A la hora de comprar un set top box, esos pequeños dispositivos que dotan de Android TV a cualquier Smart TV o televisor tradicional, el Xiaomi Mi Box S es una de las primeras opciones a tener en cuenta por su gran relación calidad - precio.

Hablamos de uno de los mejores Android TV Box del mercado, gracias a unas características más que suficientes para cualquier usuario, además de una serie de funciones que marcan la diferencia con sus rivales.

Para empezar, al contar con Android TV, lo único que deberás hacer es conectar tu Xiaomi Mi Box S a cualquier televisor o pantalla para disfrutar de las bondades que ofrece el sistema operativo para televisores del gigante con sede en Mountain View.

No hace falta recordar que Android TV presume de un catálogo de juegos y aplicaciones fuera de toda duda, por lo que no tendrás problema alguno para encontrar un título en particular que te apetezca. Y encima podrás usarlo en la pantalla de tu Smart TV.

Hacer capturas con la Xiaomi Mi Box S es muy sencillo

Y no solo eso, ya que este dispositivo con Android TV cuenta con algunas sorpresas en su interior que te encantarán. Por ejemplo, la Mi Box S de Xiaomi es un producto certificado por Google, por lo que esconde un Chromecast en su interior.

ampliar foto Xiaomi Mi Box S Xiaomi /

Gracias a ello vas a poder duplicar la pantalla de tu teléfono para ver cualquier contenido en una pantalla más grande. También te puede servir para disfrutar de juegos que tengas en el móvil, o incluso proyectar algún contenido que no esté disponible de forma oficial para Android TV. Sin duda, esta es una de las mejores funciones que ofrece la Xiaomi Mi Box S.

Además, este set top box con Android TV cuenta con algunos trucos para el Xiaomi Mi Box S que deberías conocer para sacarle el máximo partido a este dispositivo. Seguramente en alguna que otra ocasión te habría gustado hacer una captura de pantalla de lo que estás viendo en la tele.

Ya sea porque es un vídeo divertido, o quieres pasarle a tus amigos una captura de pantalla de tu nuevo récord en ese juego que te gusta tanto, lo cierto es que el proceso es sumamente fácil si tienes un Xiaomi Mi Box S.

ampliar foto Mando del Xiaomi Mi Box S Xiaomi /

Principalmente porque este dispositivo funciona exactamente igual que un móvil. O lo que es lo mismo: para hacer una captura de pantalla con el Xiaomi Mi Box S tan solo debes coger tu mando a distancia y pulsar el botón de apagado y el de bajar el volumen de forma simultánea. Un truco muy sencillo y que te sorprenderá por su efectividad.