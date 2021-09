Cómo silenciar a alguien sin dejar de seguirle en Instagram

Instagram es la red social de fotografía por excelencia. Si bien es cierto que otras redes como ClubHouse o TikTok comienzan a pisar cada vez más fuerte, la app propiedad de Facebook no para de crecer en términos de nuevos usuarios.

Y es que, además de ser una red social realmente divertida y que te ofrece un amplio abanico de posibilidades en forma de filtros y otros elementos con los que crear fotos únicas, Instagram cuenta con una amplia variedad de funciones que hacen que esta app sea tan atractiva.

Además, el equipo detrás del desarrollo de esta red social de fotografía no para de lanzar nuevas actualizaciones con las que mejorar todavía más la usabilidad de esta plataforma. Recientemente te hablamos de una de las nuevas herramientas que tendrá Instagram para proteger a los menores de edad del uso abusivo.

Así puedes silenciar cualquier publicación de Instagram

Y es que, el problema que tiene Instagram es, precisamente, su éxito. La popular red social de fotografía cuenta con decenas de millones de usuarios activos que entran cada día para ver las publicaciones de sus amigos y seres queridos, además de los principales influencers de esta aplicación.

Pero claro, no todo el mundo a quién sigues es igual de importante para ti. Puede que sigas a algunos amigos porque ellos te siguen a ti, pero sus publicaciones son muy aburridas o repetitivas. Sí, hablamos de estas cuentas de Instagram que se llenan con tropecientas fotos del verano que son exactamente iguales.

ampliar foto Pasos ocultar publicaciones en Instagram Propia

Tranquilo, que la solución es tan simple como ocultar estas publicaciones para que no te molesten más. Si no quieres verlas a no ser que te apetezca, hay una forma muy simple de conseguirlo. Hay que tener en cuenta que con este truco, la otra persona nunca sabrá que has ocultado sus publicaciones, por lo que no debes preocuparte por este aspecto.

Además, el proceso es totalmente reversible, por lo que te puede servir por si no te apetece ver las publicaciones de alguna persona por un tiempo, pero no quieres que se dé cuenta de que has dejado de seguirla. Veamos los pasos que debes seguir.