Gallego (IAG) descarta una ampliación de capital

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways (BA), ha descartado una recaudación de millones de euros de los accionistas para ayudar al grupo aéreo a superar la crisis de la covid-19.

"No vemos la necesidad de una emisión de acciones y no la estamos considerando", dijo Gallego en unas declaraciones que publica hoy el dominical británico The Sunday Times.

El rotativo se refiere a las conjeturas en la City de Londres (centro financiero) de que IAG siga los paseos de la aerolínea de billetes baratos easyJet, que comunicó una emisión de acciones.

De acuerdo con Gallego, la compañía está considerando "diferentes opciones" con los bancos mientras planifica de cara a los escenarios provocados por la pandemia del coronavirus.

La afirmación del directivo, según el The Sunday Times, será bien recibida por los accionistas ante la preocupación de que tuvieran que ayudar a la compañía y recuerda que el año pasado IAG puso en marcha una emisión de acciones.

Gallego admitió que, si bien el grupo tiene una abultada deuda, también tiene una fuerte liquidez.

"Estamos analizando otras opciones para financiar al grupo así que tenemos alternativa antes de (considerar) otra emisión de acciones", insistió el consejero delegado.

Al mismo tiempo, Gallego admitió que la aerolínea de billetes baratos easyJet es uno de varios negocios que tiene "en el radar", pero esto no quiere decir que una oferta sea inminente.

"Siempre estamos analizando, de la misma manera que en el pasado analizamos Norwegian y decidimos no (hacer una oferta) y analizamos Air Europa y ahora la estamos comprando", agregó.

"Hablamos con todas las aerolíneas que pueden ser de interés para nosotros", puntualizó el consejero delegado, quien consideró prioritario el pago de la deuda de IAG.

Las acciones de IAG subieron el viernes en el mercado de Londres -un 4,94 %- después de que el Gobierno británico anunciase una simplificación de las restricciones para los viajes internacionales, al suprimir test de covid y eliminar el sistema de semáforos para catalogar a los países en virtud del riesgo de covid.