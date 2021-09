El socialdemócrata Scholz propone construir 100.000 viviendas sociales al año

El candidato socialdemócrata a la Cancillería alemana, el actual vicecanciller y ministro de Finanzas Olaf Scholz, presentó hoy en un acto de campaña en la capital bávara, Múnich, su plan de cinco puntos para un a vivienda asequible, que incluye más construcción y precios más bajos.

El objetivo de Scholz de llegar a la jefatura de Gobierno es la construcción de al menos 400.000 viviendas al año, 100.000 de ellas de tipo social.

El Partido Socialdemócrata (SPD) no acepta que los ciudadanos tenga que pagar más de un tercio de sus ingresos en alquiler o que la gente con ingresos medios ya no encuentre vivienda asequible en las ciudades, por no hablar del sueño de una casa propia, inalcanzable hoy para muchos, agrega.

La razón principal es la falta de vivienda que dispara los precios y convierte los inmuebles en objetos de especulación, por lo que lo que hay que hacer, sobre todo, es construir más, subraya.

El programa contempla una "alianza para vivienda asequible" entre el sector público y la economía privada consistente en sentar en una misma mesa al gobierno federal, a los estados federados, a los municipios, a la industria de la construcción y a asociaciones de propietarias y de inquilinos.

El objetivo es acordar compromisos mutuos para eliminar los grandes obstáculos a las inversiones, precisa.

Los socialdemócratas quieren asimismo una moratoria a los alquileres en aquellas regiones con una situación tensa en el mercado inmobiliario.

Así, quieren garantizar por ley una subida mínima de los arriendos en cinco años, un plazo que debería permitir avanzar en la construcción de nueva vivienda, así como un "freno al precio del alquiler", precisa.

El plan incluye asimismo que la tarificación del carbono no recaiga en los inquilinos, sino en los propietarios.

Sólo así se puede crear un incentivo para un comportamiento más acorde con el clima al ser los dueños de la vivienda los únicos que pueden realizar las reformas energéticamente eficientes en sus casas, precisa.