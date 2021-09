Microsoft ya deja acceder a todas sus cuentas sin contraseña, ¿cuál es la alternativa?

Las contraseñas han sido siempre la llave de paso que nos abre las puertas de cualquier cuenta a la que queremos acceder. La combinación de números, letras y caracteres especial que solo conocemos nosotros y que nos valida como los únicos con permiso para disfrutar de un servicio o producto que tenemos contratado. Ahora bien, ¿no creéis que ha llegado el momento de que desaparezcan?

En los últimos tiempos, navegadores como Chrome, Safari o Edge nos recuerdan si alguna de nuestras contraseñas ha sido filtrada en internet, lo que supone, o bien cambiarla de inmediato, o bien confiar en una nueva medida de seguridad que evite que ese problema se convierta en una intrusión por parte de los hackers. Ese invento se llama authenticator y hace que en la actualidad, un password sea, virtualmente, inútil.

Microsoft password free

Microsoft cree que las contraseñas han pasado a ser una herencia inoperante de los primeros tiempos de internet y se han vuelto tan inseguras que no compensa seguir utilizándolas. Y es que lo realmente determinante cuando activamos una verificación en dos pasos (que es algo prácticamente obligatorio en estos tiempos) es que al final de todo el proceso somos nosotros los que pulsemos "Ok" en la pantalla del smartphone, o escribimos el código que nos suministra el autentificador, o introducimos ese texto que nos ha llegado a través de SMS.

DADO RUVIC REUTERS

Así las cosas, los de Redmond ya comenzaron el año experimentando con esta posibilidad en un número determinado de cuentas de la propia compañía, para verificar esa intuición que tenían de que una cuenta sin contraseña no sería menos segura que otra sin ella pero con funciones de autentificación en dos pasos. Así que la experiencia ha debido ser tan positiva que ahora han comenzado a extenderla a prácticamente todo el mundo.

El caso es que si tienes cuenta de Microsoft puedes optar por no tener contraseña y activar ese segundo paso a través del authenticator oficial, o una huella digital o una cara en el caso de los smartphones y ordenadores con algún tipo de sensor biométrico. También es posible activar el modelo de SMS o correo electrónico en caso de que no quieras estar accediendo a otras apps cada vez que inicias sesión. Desde Microsoft reconocen que "hemos estado implementando esto en Microsoft y casi el 100 por ciento de Microsoft ahora no tiene contraseña", por lo que quieren extender esta experiencia al resto de millones de usuarios que utilizan sus plataformas todos los días. Que no son pocos.