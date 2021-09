Una lanzadera para adaptarse antes de la ‘ERA GREEN&TECH’

“Una alerta roja para la humanidad”. Así es como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describía las conclusiones del histórico y pavoroso informe de la ONU publicado el pasado mes de agosto sobre el cambio climático, el más completo hasta la fecha. “Si unimos fuerzas ahora podemos evitar una catástrofe climática. Pero no hay tiempo para demoras ni para excusas”, subrayaba.

El reto más importante al que se enfrenta el mundo en estos momentos es garantizar la sostenibilidad en su sentido más amplio e integral, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico y social. Y para ello resulta fundamental optimizar el uso de los recursos naturales y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para hacer más eficientes los procesos económicos.

De EOI han salido más de 142.000 profesionales especializados en gestión empresarial, sostenibilidad y digitalización

Líderes de la transición

El planeta necesita cada vez más expertos en Green&Tech, profesionales que conjuguen la sostenibilidad y la digitalización, figuras líderes de la era digital y de la transición ecológica. Y la Escuela de Organización Industrial (EOI) los tiene.

No es casualidad que EOI, la primera Escuela de Negocios de España y una de las primeras de Europa, fuera pionera en comenzar a impartir formación en sensibilidad ambiental, allá por el año 1976. Desde entonces, de sus aulas han salido cerca de 13.000 profesionales en sostenibilidad y gestión ambiental, a través de más de una decena de programas especializados al año. Y sigue siendo líder en esa formación en España: varios rankings anuales adjudican a EOI el primer puesto en los Mejores Másteres de Impacto Ambiental y Energía.

Pero además, desde su nacimiento –hace ahora 66 años– EOI siempre se ha distinguido por su carácter innovador y su firme apuesta por la digitalización. Fue, por ejemplo, la primera escuela de negocios en implantar metodologías de aprendizaje online en los programas Máster en 1997, y en 2009 ya puso en marcha el mobile learning, el método educativo que aprovecha los contenidos de Internet a través de dispositivos móviles.

Fue pionera en Europa en lanzar en 2013 un máster en big data. Además, su gran bagaje en el campo digital le ha valido ser designada Centro de Referencia Nacional para la formación especializada en comercio electrónico y marketing digital.

Es justo la unión entre sostenibilidad y digitalización lo que distingue a EOI y donde se revela su capacidad de estar a la vanguardia, de anticiparse a la nueva etapa global que ha bautizado como la Era Green&Tech.

Digitalización, para todo

Cuando, a principios de febrero, el Foro Económico Mundial proclamó que “Sustainability is the new digital” ya hacía algún tiempo que EOI había llegado a esa misma conclusión y que apostaba por la digitalización para apoyar la sostenibilidad. Sólo hay que ver los nuevos programas que ha lanzado para el curso 2021-2022. Ahí están, por ejemplo, el Programa Ejecutivo Smart Energy, el Máster en Economía Circular o el Programa Ejecutivo en Hidrógeno Renovable.

Y, anticipándose a los cambios que las empresas tradicionales deberán adoptar, ha incluido entre sus propuestas el MBA Green&Tech, que aúna gestión empresarial, dominio de las nuevas tecnologías y sostenibilidad para impulsar la transición ecológica.

Porque, como advierte Naciones Unidas, todavía estamos a tiempo de evitar un cataclismo medioambiental. Pero hay que actuar ya.