La producción industrial suma cinco meses de alzas pese a moderar su avance al 0,4% en julio

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se incrementó un 0,4% en julio en relación al mismo mes de 2020, moderando en casi once puntos el avance interanual registrado en junio, que fue del 11,2%.



Con el repunte interanual de julio, la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de tasas positivas, aunque el de julio ha sido el menor crecimiento de dicho periodo, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por sectores, el mayor avance de la producción se lo anotaron los bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 7,4%, seguido de los bienes intermedios (+6,7%) y de los bienes de consumo no duradero (+1,5%). Por contra, la producción de bienes de equipo bajó un 5,3% interanual en julio y la de energía disminuyó un 4,5%.



Las actividades que más incrementaron su producción en julio en tasa interanual fueron otras industrias extractivas (+27,3%) e industrias extractivas y coquerías y refino de petróleo, ambas con avances del 18,5%. Por contra, el mayor descenso interanual de la producción se lo anotó la fabricación de vehículos de motor (-24,8%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial registró en julio un repunte interanual del 3,4%, tasa 7,6 puntos inferior a la del mes anterior.



En términos mensuales (julio sobre junio), y dentro de la serie corregida, la producción industrial cayó un 1,1%, su mayor retroceso mensual desde abril de 2020 (-22,8%) junto con el de junio de este año, cuando también bajó un 1,1%.



Por sectores, sólo los bienes intermedios y la energía elevaron la producción en julio respecto al mes anterior, con avances del 1,4% y del 0,1%, respectivamente. Por el contrario, se registraron descensos en los bienes de consumo duradero (-0,7%), bienes de equipo (-0,6%) y bienes de consumo no duradero (-0,4%).



Por ramas de actividad, los incrementos mensuales más acusados de la producción en la serie corregida se dieron en otras industrias extractivas (+30,4%); coquerías y refino de petróleo (+9,5%) y fabricación de vehículos de motor (+8,6%).



En el otro extremo, los mayores retrocesos mensuales fueron para la confección de prendas de vestir (-29,1%), la fabricación de maquinaria (-12,4%) y la fabricación de bebidas (-10,7%).



La producción industrial subió en julio en once comunidades autónomas en tasa interanual y disminuyó en seis.

Los mayores incrementos se produjeron en Asturias (+18,3%), Baleares (+17,8%) y La Rioja (+12,8%), mientras que los descensos más pronunciados se dieron en Murcia (-10,6%), Castilla y León (-6,4%) y Aragón (-6%).