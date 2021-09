Royal Canin impulsa los servicios para que generen el 10% de sus ventas

Royal Canin, la compañía especializada en alimentos para gatos y perros a través del canal especialista, prevé ampliar su radio de actuación para impulsar el negocio de la prestación de servicios, con el objetivo de que estos representen el 10% de los ingresos en España en el año 2025.

Así lo explica a CincoDías el director general de la compañía en el mercado ibérico, Carlos Andrés-Luna. “Queremos profundizar en esta vía, sobre todo enfocados en el diagnóstico de los posibles problemas que pueda tener la mascota. A través de la inteligencia artificial podemos predecir qué les puede pasar y ayudar al dueño y al profesional”

Como describe el ejecutivo, esto supone un cambio profundo para la compañía. “De una empresa dedicada solo a la alimentación y producto a dar este paso, significa un cambio cultural, de capacidades y de interacción con el profesional”, apunta.

En el mercado español, esta apuesta se traducirá en la llegada a principios de 2022 de una plataforma tecnológica dirigida a los veterinarios, a través de la cual la empresa podrá elaborar dietas individualizadas según las particularidades que atraviese el animal. “Vamos a la individualización. Hoy somos capaces de diseñar y producir una dieta para un perro o gato único, en base a lo que el veterinario nos dice”, detalla Carlos Andrés-Luna.

Este constata que la nutrición es una preocupación creciente en el ámbito de las mascotas, sobre todo enfocada en los cachorros. “Entre el 70% y el 80% son alimentados con dietas de adulto. Y tenemos encuestas que dicen que al 80% de sus dueños les preocupa”.

Esa mayor preocupación por el cuidado de las mascotas se comprueba con la evolución del sector y de la propia Royal Canin. Como dice su director general en España, el mercado de la alimentación mueve unos 1.400 millones de euros en el país. El 60% de esa cantidad en el canal retail y un 40% en el especializado, donde actúa Royal Canin.

En 2020, dice Carlos Andrés-Luna, el mercado creció en torno a un 8%, y la pandemia provocó un crecimiento de las adopciones y las compras de mascotas. “Fue un año bastante excepcional. La penetración del online ha permitido crecer pese a algunas restricciones en las clínicas. Nosotros crecimos por encima de ese 8% y llegamos a los 85 millones de facturación. También crecimos en cuota, hasta el 20% entre los especializados”.

Como explica, el confinamiento dio más visibilidad a las mascotas, al permitir salir a la calle con ellas, y se produjo un boom. Aunque alerta: “Nos preocupa qué pasará después. La mascota no es un capricho. Que cada vez más gente tenga mascota es positivo, la población de perros crece un 5% y la de gatos un 2%. Pero tenemos que asegurarnos que no se producen abandonos”.

El ejecutivo explica que Royal Canin se mantiene fiel al canal especialista y no desembarcará en grandes superficies o supermercados, aunque el crecimiento de los formatos especializados les beneficia. “Tenemos muy clara la estrategia. No hacemos productos de tendencia o moda”. Y no teme la proliferación de la marca blanca en el sector. “Jugamos en la nutrición en base a la ciencia. Nuestro portfolio no lo puede hacer una marca blanca”.