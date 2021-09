Iberdrola defiende su actuación con los embalses y asegura que ayuda a bajar el precio de la electricidad

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, negó este miércoles que la compañía se beneficie de haber vaciado los embalses para producir electricidad este verano y defendió que la medida ayuda a que los precios no sean tan altos. La afirmación responde a las críticas planteadas por la Vicepresidenta tercera y ministra para la transición energética y el reto demográfico, Teresa Ribera, que la había acusado de "falta de empatía".



Según la Santamaría, la actuación de la compañía en los últimos meses ha sido "la habitual y normal", ya que en invierno se acumulan reservas de agua y en verano se ponen a disposición del mercado para la producción hidráulica



"No hemos cometido ninguna anomalía poniendo a disposición del sistema estas reservas energéticas", aseguró Santamaría, quien defendió también que la compañía ha respetado todos los límites y obligaciones concesionales, además de controlar el impacto en la calidad de las aguas.



Además, destacó que si no se hubiera producido esta electricidad con tecnología hidroeléctrica, las emisiones de CO2 se habrían incrementado en 1,6 millones de toneladas y "el precio hubiera sido seguramente unos euros más alto".



"Ha sido todo lo contrario. Hemos actuado como teníamos que actuar porque no era una opción", sentenció Santamaría, quien aseguró que la compañía prestará su "total disposición" a cualquier investigación que se pueda realizar.

Por otro lado, en referencia al alto precio de la electricidad, indicó que "es necesario y urgente" revisar la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), para evitar que los hogares estén sometidos a la volatilidad del mercado mayorista, así como revisar la fiscalidad y los cargos incluidos en la factura.



La consejera delegada de Iberdrola España ha instado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a realizar un análisis de la fiscalidad, teniendo en cuenta que España es el cuarto o quinto país con más componentes fiscales y que más del 50% de los precios que llegan al consumidor está compuesto por impuestos. En este sentido, ha señalado que la reducción del IVA es una medida que "va en el buen camino" y ha reconocido que se trata de un "tema difícil".



Santamaría ha advertido que "cualquier modificación normativa o regulatoria requiere un buen hacer ortodoxo y con seguridad jurídica ante la necesidad de inversión masiva que debemos acometer en la próxima década para llegar a los objetivos de descarbonización".