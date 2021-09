Six compra el 50% que no controlaba del repositorio europeo de operaciones Regis-TR

El grupo Six, gestor de la Bolsa de Zúrich y también de los mercados bursátiles de España, ha anunciado este viernes la compra del 50% que no controlaba del repositorio de operaciones Regis-TR a Clearstream, propiedad de Deutsche Borsë. Regis-TR es un registro central de operaciones y transacciones de numerosos tipos de productos y jurisdicciones, está abierto a entidades financieras y no financieras y cubre todas las principales obligaciones de presentación de información de Europa.

Regis-TR recoge y gestiona datos de operaciones y transacciones informados por sus clientes para proporcionar a los participantes del mercado y los reguladores una visión completa de las posiciones ajustada a las normativas correspondientes.

Creado en 2010, "ha crecido con éxito hasta convertirse en un registro de operaciones líder en Europa, con más de 3.200 millones de operaciones procesadas en 2020", asegura este viernes SIx Six en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que tras la operación, que, tal y como está previsto, se cerrará en la primera mitad de 2022, Iberclear, de Bolsas y Mercados Españoles (BME), se convertirá en el único accionista de Regis-TR. Los términos financieros de la operación no son públicos.

El responsable de Securities Services y miembro del comité de dirección de Six, Javier Hernani, ha dicho que el objetivo de integrar plenamente en el grupo a REGIS-TR -del que ya formaba parte- "es promover el negocio a una nueva fase de desarrollo".