Marta Ortega, abierta a un cargo de peso en Inditex: "Siempre estaré donde la empresa me necesite"

Marta Ortega no se cierra puertas en Inditex. La hija de Amancio Ortega ha concedido su primera entrevista a The Wall Street Journal Magazine, y en ella da algunas pistas sobre el recorrido que quiere seguir en la compañía fundada por su padre, en la que trabaja desde hace 14 años.

"Siempre estaré allí donde la empresa más necesite", afirma ortega a la citada publicación, aunque reconoce su especial predilección por el trabajo con las tiendas. "Me gustaría estar cerca del producto. Es lo que mi padre siempre hizo", dice después de reconocer que no tiene planes inmediatos para adoptar un cargo de liderazgo dentro del grupo. Pero no lo descarta. "Nunca sabes cómo va a ser el futuro. Yo estoy abierta", dice.

En el artículo que el Wall Street Journal dedica a Ortega, y que titula "Por qué Marta Ortega es el secreto del éxito de Zara", también quedan recogidas declaraciones del presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, poco dado también a conceder entrevistas. Este opina sobre Ortega, destacando que es "muy humilde" y que, al mismo tiempo, "tiene opiniones muy fuertes sobre muchos temas distintos". Además, Isla cree que la relevancia de Marta Ortega dentro del grupo irá aumentando de forma progresiva durante la próxima década, a medida que la compañía vaya avanzando en su estrategia de sostenibilidad.

Como recuerda el artículo, Marta Ortega comenzó a trabajar en 2007, en una tienda de Zara ubicada en King`s Road, Londres, tras graduarse en la European Business School de la Regent's University de la capital británica. "En la primera semana pensaba que no sobeviviría", reconoce Ortega. "Pero después, creas una especie de adicción con la tienda. Algunas personas nunca quieren dejarlas. Es el corazón de la compañía". Ortega, fruto del segundo matrimonio de Amancio Ortega con Flora Pérez, explica también que visita distintas tiendas de Zara todas las semanas, ayudando a supervisar los diseños de moda femenina y su comercialización, además de gestionar la imagen de la marca, aunque en la actualidad no tiene un cargo definido en la compañía.