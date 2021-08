IAG sufre en Bolsa tras las restricciones de la UE a los vuelos desde EE UU

El Covid-19 ataca de nuevo al turismo. Los países de la Unión Europea votaron el lunes para volver a imponer restricciones a los viajes no esenciales desde los Estados Unidos. La medida, en medio de un aumento en los nuevos casos de coronavirus en ese país, supone un nuevo golpe para la industria del turismo, así como para las aerolíneas de todo el planeta, incluida IAG, que cede más de un 2%. La alemana Lufthansa, la francesa Air France-KLM y la irlandesa Ryanair ceden alrededor de un 1,5%.

La decisión de la UE es, de momento, una recomendación y la última palabra sobre a quién dejar entrar y qué restricciones imponer, en última instancia, recae en los gobiernos de cada estado miembro. Los países también pueden optar por aceptar un comprobante de vacunación para eliminar las restricciones de viaje.

Los países europeos han seguido en gran medida las directrices de la UE, ha habido momentos en que las naciones individuales se han apartado de ellas. Una mayoría cualificada de embajadores votó a favor de reintroducir las restricciones, que se habían levantado en junio, según un comunicado de la UE.

Estados Unidos tuvo 588 nuevos casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en las dos semanas que finalizaron el 22 de agosto, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, muy por encima del límite de 75 establecido en las directrices de la UE.

Las normas de la UE especifican que para que se permitan viajes no esenciales de terceros países la tendencia de nuevos casos debe ser estable o descendente y que no más del 4% de los que se someten a pruebas del virus sean positivos. Las pautas también tienen en cuenta si se han detectado variantes de preocupación en una nación en particular y si se ha correspondido en los viajes de apertura.

Los viajes entre la UE y EE UU han sido un punto de controversia política. La administración Biden ha mantenido las restricciones fronterizas a pesar de la presión para permitir visitantes de aliados como la UE que han aliviado sus propios límites. Los funcionarios estadounidenses han citado el aumento de las infecciones delta como una de las razones de esa postura.