Ya puedes utilizar el modo ‘picture in picture’ en YouTube para iPhone, ¿cómo?

La posibilidad de tener ventanas superpuestas sobre otros elementos de iOS es relativamente reciente y comenzó a exhibirse en iPad, que gracias a sus pantallas más grandes permitían eso de hacer dos cosas a la vez: ver el capítulo de una serie que nos tiene atrapados mientras consultamos alguna página web de noticias para informarnos.

El caso es que los iPhone también cuentan con esta posibilidad pero que sean compatibles o no depende de las propias apps, y YouTube fue desde el principio una de las que tenían todas las papeletas para usar ese picture in picture (PiP). El caso es que ya lo tenemos disponible, aunque con un par de limitaciones que seguramente no van a entusiasmar a la mayoría de la comunidad de usuarios de la plataforma.

Apúntate a la prueba

YouTube tiene un programa de funciones experimentales que suele abrir para que las prueben, principalmente, sus usuarios Premium, que son los que pagan una suscripción mensual por quitarse todos los anuncios, tener acceso a los contenidos originales y, también, a la tarifa plana de música de YouTube Music. Pues bien, será ahí, en la página del laboratorio, donde tendremos que acceder para encontrar la función "Imagen en imagen para iOS".

Únete a la prueba en la web de YouTube.

Si sois usuarios Premium, y siempre logueados con vuestra cuenta, tendréis que pulsar en el botón de "Probar" que os aparece justo debajo de la descripción de la función que vais a testear, para que a partir de ese momento todos los vídeos que pongáis en la aplicación se queden en modo superpuesto sobre cualquier otro lugar del smartphone que visitéis. Da lo mismo si es WhatsApp, la página de inicio, Facebook o lo que sea.

Esta prueba tiene, de momento, fecha de caducidad ya que podréis disfrutar de ella hasta el 31 de octubre. A partir de ese instante, o bien se desactivará, o bien llegará esta función oficialmente a la release de YouTube que podemos descargar desde la App Store. El caso es que, si no media un cambio radical en el planteamiento de este PiP, los de Mountain View no permitirán que puedan disfrutarlo usuarios free.

Recordad que los suscriptores de YouTube tienen otra ventaja añadida como es la reproducción de vídeos en segundo plano aunque salgamos de la aplicación, de tal forma que podemos escuchar los contenidos estilo charla como si fueran podcasts, con la pantalla del móvil bloqueada y con los cascos puestos. Este PiP se uniría a la lista de ventajas exclusivas.