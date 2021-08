Si no compartes tus datos con Google Maps, no podrás usar todas las funciones de la ‘app’

Muchas empresas tecnológicas que han vivido hasta ahora de minar todos nuestros datos del smartphone están viéndole las orejas al lobo ya que son cientos de millones de usuarios en todo el mundo los que se han decidido a cortar el grifo. De ahí que Google esté tomando posiciones para cuando llegue el instante en el que esa postura se convierta en prácticamente universal.

¿Y qué es lo que está pensando? Bueno, lo primero que ha querido dejar claro es que en el caso de que no queramos ceder ese flujo de datos que necesita para ofrecer la información contenida en Google Maps no pasa nada, solo que algunas funciones dejarán de estar disponibles y, esta vez, la primera que hemos conocido no es trivial y seguramente la hayas utilizado en más de una ocasión.

Adiós a la navegación paso a paso

Exactamente es ahí donde Google ha querido penalizar a los usuarios díscolos que no quieren compartir todos sus datos con el gigante de Mountain View, eliminando la posibilidad de acceder a las indicaciones paso a paso de cualquier ruta que generemos. Por si no le ponéis cara a esa parte de la app de mapas, fijaos en la captura de la derecha que tenéis justo aquí debajo: en vez de aparecer detalladas, las veremos como un simple listado sin posibilidad de interactuar con ellos.

Nuevo aviso de Google Maps. 9to5Google

Eso sí, antes de pegar el hachazo a esa función, desde Google nos querrán convencer de las bondades de ceder toda la información que generamos dentro de la aplicación para recibir los consejos más precisos y que mejor se ajustan a lo que queremos/necesitamos. Algo prácticamente de cajón si tenemos en cuenta que entre los datos minados están las apps que abrimos, los lugares que visitamos, los términos de búsqueda que realizamos y hasta el tipo de correo electrónico que nos llega a la bandeja de entrada de Gmail.

¿Qué ocurrirá?

Como en el caso de WhatsApp con las nuevas condiciones de uso (que ahí están todavía), las empresas tecnológicas se preparan para un futuro en el que los usuarios no dejarán acceder a sus datos tan fácilmente, por lo que se abre un debate alrededor de la privacidad y sus límites: ¿estamos dispuestos a ceder la materia primera del negocio de Google o Facebook a cambio de un uso gratuito de sus aplicaciones y servicios?

Dependiendo de la respuesta que demos todos, y de lo lejos que estemos dispuestos a llegar por recuperar nuestra privacidad digital, así será la reacción de unas compañías que han aprovechado la revolución tecnológica que nos ha tocado vivir para colocarse en una situación de absoluto privilegio. Y no hay nada que guste menos a las grandes corporaciones que los cambios.