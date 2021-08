Lo que le faltaba a Google Maps: pronto sabrá cuánto te cuestan los peajes

Si echamos un vistazo a las funciones que Google Maps tiene para crear trayectos en coche, seguramente le falten pocas para ser una herramienta virtualmente perfecta, aunque todavía le quedan pequeños retoques de cierta importancia. Y los peajes son, sobre todo en verano que es cuando se multiplica la movilidad, una de esas carencias que todavía arrastra y que muchos conductores echan de menos.

Ahora mismo, Google es capaz de ofrecernos rutas que pasan por peajes y avisarnos de ello, por si acaso no queremos circular por estas autopistas y preferimos otras alternativas completamente gratuitas. Además, no ayuda a decidir que no tengamos a mano los precios estimados de cada tramo, lo que convierte en una lotería eso de calcular cuánto nos va a costar un desplazamiento a otra ciudad o país.

Toda la información en tu mano

Aunque de momento no hay evidencias gráficas ni una noticia oficial por parte de Google, sí que hemos conocido lo dicho por uno de los miembros que forman parte del programa y que vino a decir que ha recibido instrucciones para idear una forma de implementar esta función dentro de Google Maps. De tal forma que se puede inferir que los equipos internos ya están buscando la manera de que cada recorrido por una autopista de peaj, nos informe del coste que va a tener.

Más información de peajes en Google Maps. AndroidPolice

La idea que barajan los norteamericanos no es otra que la de mostrar en pantalla, además de que se trata de una autopista de peaje, un elemento gráfico que indique cuál será el coste total del trayecto, para que en ese instante decidamos si preferimos la alternativa de pago o la gratuita, que son las que habitualmente ofrece el navegador cuando creamos una ruta que cuenta con alternativas que pasan por estos dos tipos de vías.

De todas formas, si sois usuarios de Waze, seguro que leer que esta función llegará pronto a Google Maps os provoca risa, porque la lleváis disfrutando desde hace algún tiempo. La app de mapas y navegación para el coche, que ha basado todo su éxito en la colaboración de la comunidad y los usuarios, comenzó a recibir en 2018 una actualización con los precios de los peajes en algunos territorios, por lo que los de Mountain View podrían aprovecharse de todo ese trabajo ya realizado para complementar su app de navegación. Sea como fuere, tiene toda la pinta de que muy pronto tendremos a mano dentro de Google Maps toda esta información sobre los peajes y, sobre tdo, sus costes.