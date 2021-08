Cómo utilizar Spotify Blend para compartir listas con un amigo

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado qué tal quedaría una lista en Spotify creada con los gustos que tienes y los de tu mejor amigo (o alguna de tus familiares). Esto ya es completamente posible utilizando la función Blend que ofrece el servicio de música en streaming del que hablamos. Te mostramos cómo utilizarlo.

Lo primero que debes saber es que esta funcionalidad en principio está disponible tanto para los usuarios que tienen una cuenta gratuita como los que pagan mensualmente por tener una Premium. Eso sí, es posible que la app que utilizas en este momento no puedas ver la herramienta de la que hablamos por lo que tienes que proceder a actualizar el desarrollo y, si esto no lo soluciona, eso quiere decir que en la región en la que estás todavía Blend no es una opción. Por cierto, lo mismo da que utilices sistema operativo iOS o Android.

Pasos para utilizar Spotify Blend

Te dejamos lo que tienes que hacer en tu dispositivo móvil para conseguir esto y tener disponible una lista con recomendaciones que combinan tus gustos con otra persona y que se va actualizando, dependiendo de la música que cada uno escuche por su cuenta. Es decir, qué hablamos diálogo que está “vivo” y que irá cambiando de forma constante. Y, esto, es bueno.

Te dejamos lo que debes realizar en tu dispositivo para conseguir dar uso a esta función qué es la verdad encaja a la perfección cuando tienes que hacer un viaje con alguien en el coche y, de esta forma, que no siempre se escuche la música que le gusta a uno de los pasajeros.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Spotify en tu teléfono

Ahora, accede al apartado Buscar qué hay en la zona inferior de la pantalla del terminal (tiene un icono representado por una lupa)

qué hay en la zona inferior de la pantalla del terminal (tiene un icono representado por una lupa) Encuentra la opción Hecho para ti entre las posibilidades que ves en la pantalla. Pulsa en ella y encontrarás una opción denominada Crear una mezcla . Utiliza entonces el icono con el símbolo más que aparecerá.

entre las posibilidades que ves en la pantalla. Pulsa en ella y encontrarás una opción denominada . Utiliza entonces el icono con el símbolo más que aparecerá. Ahora utiliza el botón Invitar y aparecerá un menú que te permitirá compartir la información ya sea utilizando redes sociales o simplemente copiando el enlace en cuestión.

y aparecerá un menú que te permitirá compartir la información ya sea utilizando redes sociales o simplemente copiando el enlace en cuestión. Te toca esperar a que la invitación enviada sea aceptada por la otra persona y, cuando esto suceda, recibirás una notificación que te informa de ello.

Si accedes a Spotify ahora verás que ya se han creado las listas Blend y podrás utilizarlas cuando lo desees oportuna (puedes descargar las pistas si así lo deseas).

Habrás finalizado

Como ves no es nada complicado podría utilizar esta nueva función de la plataforma de música en streaming y, de esta forma, poder tener una lista compartida con cada con de tus amigos o con los primos con los que mejor te llevas, pero que viven demasiado lejos para poder disfrutar con ellos han dado.