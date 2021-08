TikTok limita el uso para los adolescentes, estos son los cambios

La red social TikTok acaba de anunciar nuevas funciones que tienen por objetivo proteger a los adolescentes de cosas que no son positivas para ellos. De esta forma, lo que se busca es dar un paso al frente como han hecho otras plataformas (un ejemplo son YouTube e Instagram) con el mismo objetivo.

Este es un paso más queda la compañía y que viene a sumarse a opciones que ya se lanzaron meses atrás como por ejemplo el poder restringir quien ver el contenido de las cuentas que tienen los adolescentes. De esta forma, solo amigos o familiares pueden verlo si así se establece y evita que terceros no deseados puedan tener acceso a los vídeos que han creado aquellos que tienen edades como por ejemplo de 13 a 15 años.

Las nuevas funciones de TikTok

Una de las nuevas restricciones es que se han añadido es que los que tienen entre 16 y 17 años verán una ventana emergente a la hora de publicar un vídeo donde podrán elegir la audiencia de destino (como por ejemplo si son solamente los amigos o si desean que cualquiera de sus seguidores disfrute de la creación). Por cierto, las publicaciones se podrán descargar, algo que siempre es importante.

Además, entre los creadores de 13 a 15 años se añade una restricción que es importante: sin habilitar las descargas de forma predeterminada, por lo que se necesita la acción de un adulto para poder activarla. Esto evitará que se pueda tener el local contenido que no es especialmente adecuado para ellos.

Reducción del tiempo en pantalla

Esta es posiblemente una de las funciones más interesantes que vas a encontrar entre las nuevas que he añadido TikTok. Con ella se busca que los adolescentes no abusen del uso de la aplicación -especialmente por las noches-, y lo que se hará es cortar la llegada de notificaciones. De nuevo aquí las cosas funcionan dependiendo del rango de edad, los que tienen de 13 a 15 años de forma predeterminada dejarán de recibir los mensajes a partir de las nueve de la noche, mientras los que están en un rango de 16 a 17 sufrirán la misma restricción a partir de las diez. La activación posterior se realizará a las ocho de la mañana.

Por cierto, la compañía también ha indicado que los más mayores entre los adolescentes tendrán los mensajes directos deshabilitados de forma predeterminada, y tendrán que pedir de forma expresa a cada uno de los usuarios que deseen que les envíen mensajes una vez registrados. Buenas opciones que tiene por objetivo aumentar la protección para aquellos que no ven peligro alguno no solo en TikTok, sí no en cualquier aplicación o red social que existe en la actualidad.