LaLiga aprueba el acuerdo con CVC y una cláusula de salida para Real Madrid y Barcelona

La asamblea de LaLiga ha dado luz verde al acuerdo que la patronal de los clubes de fútbol ha sellado con CVC para que el fondo inyecte 2.667 millones de euros en la competición. Lo han hecho por una amplia mayoría de 38 votos a favor y 4 en contra, y después de que CVC haya movido ficha durante el día para garantizarse que su inversión en LaLiga sale adelante sin trabas jurídicas.

Tanto el fondo como LaLiga han acordado este mismo jueves incluir en el acuerdo una cláusula de salida para los equipos que no quieran adherirse, casos de Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, que han votado en contra y han hecho constar en acta el sentido del voto. De esta forma, si manifiestan que no quieren acceder a esos fondos, la aportación de CVC se reducirá en la cuantía que les correspondía. Como ha confirmado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el director general de la patronal, Óscar Mayo, si estos cuatro equipos no acceden a los fondos, la cantidad definitiva que inyectará CVC estará entre los 2.000 y 2.100 millones. Por ello, el resto de equipos no se verá aceptado por la no participación de estos clubes.

"LaLiga sigue valorada en 24.500 millones. Eso no cambia, pero lo que entrega el fondo se ajusta en función a los equipos que no quieran participar: Por eso CVC no se quedará con el porcentaje del rendimiento que le correspondería por el negocio audiovisual de estos equipos"; ha explicado Javier Tebas, que ha cifrado entre un 8% y un 9% el "dividendo" anual que obtendría el fondo una vez restados esos clubs. Tebas ha insistido en que "CVC no comercializa los derechos. LaLiga seguirá gestionándolos como marca el real decreto que se aprobó en 2015", ha apuntado.

Este ha negado que la inclusión de esta cláusula de última hora sea una salvaguarda legal para evitar la paralización del acuerdo en los juzgados, tras el anuncio del Real Madrid de impugnar la asamblea y demandar a las partes, incluido el propio Tebas. "Se ha puesto para tener más consenso. En cualquier caso, no creo que los juzgados lo paralicen. Ha habido una aprobación masiva", ha dicho el presidente de LaLiga, que ha explicado que valora tomar medidas legales a título personal por las "graves acusaciones" que deslizaba, a su juicio, el comunicado del Real Madrid.