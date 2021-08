El Real Madrid demandará a LaLiga y CVC por su acuerdo de 2.700 millones

El Real Madrid emprenderá acciones legales para bloquear la aprobación del acuerdo que la semana pasada sellaron LaLiga y CVC, y que se votará en la asamblea general de la patronal del fútbol español este jueves, tal y como ha confirmado hoy el club blanco en un comunicado.

Una decisión tomada por su junta directiva, reunida este martes, y que ha acordado por unanimidad emprender acciones legales, tanto por lo civil como por lo penal, contra LaLiga y CVC, y también contra sus principales ejecutivos: Javier Tebas, presidente de la primera, y Javier de Jaime, responsable del fondo en España.

Además, el Real Madrid amenaza con "llevar a cabo las acciones legales de todo tipo" para "anular y dejar sin efecto" los acuerdos que salgan de la asamblea de LaLiga que votará el acuerdo. El club blanco ya manifestó el pasado jueves su frontal oposición al acuerdo mediante el cual CVC inyectará 2.667 millones en la competición liguera española a cambio de un 11% de su negocio no audiovisual, y de participar de los ingresos que generen los derechos televisivos a largo plazo. Entonces, el Real Madrid tildó de "engañosa" la estructura utilizada por las partes, ya que a su juicio expropia el “10,95% de los derechos audiovisuales durante 50 años y en contra de la ley”.

Además, apuntó que el acuerdo provocaba unas "importantes pérdidas patrimoniales sin precedentes en nuestros 119 años de historia".

Respuesta de LaLiga

Por su parte, LaLiga ha vuelto a defender que cuenta "con todos los informes legales favorables, confirmando el máximo cumplimiento del ordenamiento jurídico en todas las dimensiones del proyecto", para lo que ha contado con el asesoramiento del bufete Uría Menéndez. CVC también ha contado con Latham & Watkins .

Según un comunicado lanzado a raíz del anuncio del Real Madrid, la patronal cree que el club blanco busca "evitar que los Clubes/SAD del fútbol profesional se pronuncien sobre el acuerdo con CVC Capital Partners, a través de métodos coactivos y amenazantes", y califica como "previsible" la reacción madridista "dada la trayectoria de dicho club de oponerse de manera frontal y demandar cualquier proyecto estratégico que suponga un avance y un impulso de la competición y sus clubes".

La asociación que preside Javier Tebas también cuenta con la oposición del FC Barcelona ante la inversión de CVC, al considerar que "no ha sido suficientemente contrastada con los clubes" y que "su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años", añadiendo que esas condiciones "ondenan el futuro del FC Barcelona en materia de derechos audiovisuales". En su caso, el club culé no ha anticipado medidas legales hasta el momento.

Los 42 clubes profesionales que componen LaLiga están llamados este jueves para votar el acuerdo con CVC. Para su visto bueno es necesaria una "mayoría reforzada", como establecen los estatutos de la patronal. Esto se traduce en 32 votos favorables. El voto de los equipos de primera división valen 1,1 y el de los de segunda, 1. Además, el presidente de LaLiga también tiene capacidad de voto. Todo ello significa que, a efectos de la votación, la oposición de Real Madrid y Barcelona no impedirá la aprobación del acuerdo con CVC.