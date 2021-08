Uber Eats sella acuerdos con Deelivers, Close Logistics y Delorian para subcontratar sus ‘riders’

Uber Eats, una de las plataformas de delivery más importantes en España, asegura el día que entra en vigor la ley rider que desde hoy todos los repartidores que utilicen su aplicación cuentan con contratos de trabajo y beneficios asociados. “A partir de ahora, consultaremos con los repartidores para entender el impacto de estos cambios y reevaluar la situación a su debido tiempo”, explica a CincoDías la compañía, que reitera que están comprometidos con ser “un socio a largo plazo” para España y que han adaptado su negocio de reparto de comida a domicilio a la nueva normativa en el plazo indicado a tal efecto.

La plataforma añade con respecto al modelo de flotas en concreto que en “Uber trabajamos solo con flotas éticas que cumplen con la normativa y proporcionaremos un código de conducta detallado, como solemos hacer con todos nuestros partners”.

Uber Eats no ha hecho hasta ahora ningún comunicado oficial sobre cuál es, a partir de hoy, su modelo operativo para cumplir con la nueva normativa. Pero sí se sabe por un mensaje que envió esta semana a los riders con los que operaba hasta ahora que han apostado por subcontratar las flotas de repartidores a terceras empresas.

En el mensaje indicaba a los repartidores que no podrán seguir trabajando con la plataforma si siguen siendo autónomos. Y añadieron que si ya estaban trabajando con algunos de sus socios en delivery, “nada cambiará y puedes seguir operando como hasta la fecha”.

La multinacional ha contratado los servicios de varias empresas especializadas en el reparto de última milla. Entre las empresas está Deelivers, una empresa fundada y dirigida por Adrián Pena. Esta compañía gallega tiene actualmente unos 1.100 repartidores en plantilla y previsión de aumentar exponencialmente el número durante este año. Deelivers invirtió hace unas semanas en la ETT digital Busco Extra para mejorar su oferta para las plataformas de delivery y poder ofrecer una solución 360º en el sector de la última milla. La operación, según indicaron ambas empresas, buscan aportar “un valor añadido a los trabajadores de delivers gestionando así desde esta empresa de forma completa el área de recursos humanos”.

Otra es Close Logistics, especializada en el reparto de comida (food delivery), de los mismos inversores de la empresa de VTC Grupo Auto New Transport, fundada por José Antonio Parrondo, el que fuera presidente de la Gremial del Taxi de Madrid entre 2007 y 2009, que también contaría con flota de reparto propia.

Y una tercera es Delorian, el área de servicios de Randstad (no la parte de ETT). Hay más, pero estas tres son las más importantes, según confirman a CincoDías fuentes de Uber Eats.

Pese a que la subcontratación es totalmente legal. Es un modelo que ya ha utilizado en este sector en España Just Eat, pueden surgir ilegalidades, como apuntaba hace unos meses a este periódico Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. Este experto asegura que “si las empresas subcontratadas solo ponen la mano de obra, pero son las plataformas digitales quienes siguen organizando y controlando a los riders con su aplicación y algoritmo incurrirían en una cesión ilegal de trabajadores, como ha dicho la Inspección de Trabajo, que multó tiempo atrás por esta razón a Cabify con 431.000 euros”.

También desde CC OO y UGT dan la voz de alarma y piden al Gobierno que estén vigilantes y que Uber Eats no incurra en tal cesión ilegal de trabajadores. UGT también denunció el pasado abril a Uber Eats, Amazon y Glovo por este modelo a la Inspección de Trabajo.

El CEO de Deelivers defendía, no obstante, hace unos meses a este periódico que dicha situación podría darse, pero dijo que no ocurre en su empresa, donde no utilizan el algoritmo de las plataformas. Según indicó, “nos conectamos y utilizamos nuestra propia tecnología”.

Los problemas para Uber Eats no parece que vayan a acabar. Según explicó ayer el bufete SBO, están preparando sendas demandas contra esta plataforma y contra Glovo por incumplir la ley rider, que obliga a laboralizar a los repartidores. El despacho ya ha recibido la petición por parte de varios repartidores.

Entre algunas acciones ilegales, Luis Suárez, abogado laboralista de este despacho, destacó que si Uber Eats no da trabajo a los riders con los que operaba hasta ahora por el hecho de seguir considerándolos autónomos y rompen la relación que tenían hasta ahora, “se estaría produciendo un despido, sea expreso o tácito, pues el Tribunal Supremo ya determinó que eran personal laboral de estas plataformas”.