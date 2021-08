Cómo exportar las notas de Google Keep de forma muy segura

Aplicación de toma de notas Google Keep es una muy buena opción a la hora restablecer recordatorios o datos importantes y poder tenerlos en prácticamente cualquier lugar, ya que este servicio se basa en la nube y lo puedes aprovechar tanto en los dispositivos móviles Android como en un navegador. Pero no es perfecto, y puede que estés pensando cambiarlo. Te contamos cómo descargar todas las notas de forma rápida y sin perder ninguna.

Los motivos que te pueden llevar a dar este paso son que no quieres tener tanta dependencia de las opciones que ofrece la compañía de Mountain View o, simplemente, has encontrado una aplicación diferente que te gusta más y por lo tanto quieres que sea la que utilizas en tu día a día. Para sorpresa de algunos, la opción de exportar las notas que ya tienes creadas no la vas a encontrar de forma directa es la propia aplicación. Pero existe una herramienta que te va a permitir conseguir esto y que es completamente oficial de Google.

Así descargarás las notas de Google Keep

Acción que te proporciona la firma creadora de Android para poder descargar todo el contenido de la app de notas de la que estamos hablando (y para otras muchas herramientas que ofrece de forma gratuita en el mercado) es Takeout. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es acceder a ella utilizando este enlace desde cualquier navegador que utilices, como por ejemplo Chrome o Edge de Microsoft.

Ahora lo que tienes que hacer es seguir los pasos que vas a ver en el listado te dejamos a continuación:

Inicia sesión con tu cuenta de Google introduciendo el usuario y la contraseña.

Comprueba que Keep está seleccionada entre las opciones qué ves en la pantalla y que serán la que se descargará en un archivo en formato ZIP. Si no estás segura, quita todo y pulsa de forma concreta en el servicio de notas.

Continúa con el proceso pulsando en Siguiente en la zona inferior y, en la pantalla que aparece, debes seleccionar la opción Crear exportación.

Debes esperar ahora que se complete el proceso algo que será más o menos largo dependiendo de la cantidad de notas que tengas y del tipo (si tienes muchas con imágenes la cosa se puede alargar un poco).

Aparecerá un enlace que tienes que pulsar para comenzar con la descarga del archivo que contiene toda la información. Habrás finalizado.

Algo que es muy importante…

¿Y qué haces ahora con lo que has conseguido? Pues en principio ya puedes visualizar cada una de las notas de forma independiente que has descargado, pero puede ser que en tu equipo no dispongas de las herramientas necesarias para conseguir esto. Si es así, te recomendamos que utilices Google Keep Exporter, una aplicación que de forma directa te permitirá transformar todo lo que tienes al formato YAML que es el propio que utilizan todas las aplicaciones de notas.