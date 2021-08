Biden ficha al consejero de Iberdrola, José Walfredo Fernández

El consejero de Iberdrola José Walfredo Fernández ha dimitido de su cargo de consejero y de vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de la eléctrica tras ser fichado por la Administración de Joe Biden.



Según informa Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fernández se ha incorporado al Gobierno estadounidense como subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medioambiente, cargo incompatible con el desempeño de las funciones de consejero de la compañía española.



Su dimisión tuvo efectos el pasado viernes 6 de agosto, aunque ha sido este lunes, 9 de agosto, cuando la compañía lo ha comunicado al mercado en virtud de la actual Ley del Mercado de Valores.



El ya exconsejero de Iberdrola comenzó a ejercer sus funciones en el consejo de administración en febrero de 2015, siendo reelegido en marzo de 2019. Fernández ha sido anteriormente subsecretario de Estado a Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía de los Estados Unidos de América.



Graduado en Historia por Dartmouth College y doctor en Derecho por la Universidad de Columbia, ha sido consejero de Darmouth College, NPR Station WBGO-FM, Middle East Institute y el Ballet Hispanico of New York, y de organizaciones no gubernamentales como Acción Internacional.



También ha sido representante del Departamento de Estado en el Comité de Inversión Exterior de los Estados Unidos de América y nombrado uno de los 'World's Leading Lawyers' por Chambers Global por su trabajo en el sector de fusiones y adquisiciones, 'Experto' por la International Financial Law Review, uno de los 'World's Leading Privatization Lawyers' por Euromoney y 'Embajador de la Marca España'.



Estados Unidos es uno de los mercados estratégicos de Iberdrola y uno de sus principales ejes de crecimiento, en el que opera a través de Avangrid --cotizada en la Bolsa de Nueva York con un valor superior a los 20.500 millones de dólares y activos de 40.000 millones de dólares--, que verá reforzada su posición en el mercado de renovables y redes de distribución tras la adquisición de PNM Resources, la eléctrica de Texas y Nuevo México.



Al cierre de esta operación, Avangrid operará en 24 estados y contar con una base regulatoria de activos superior a los 14.500 millones de euros, al tiempo que servirá a una población de 12 millones de norteamericanos.



A su vez, contará con más de 10.000 megavatios (MW) renovables operativos y una cartera de proyectos de 24.800 MW. En la actualidad construye más de 2.700 MW (eólicos terrestres, marinos y fotovoltaicos).