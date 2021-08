Fondos europeos: un 14% de pymes tiene la intención de acceder a ellos

Solo un 14% de las pymes tiene intención de acceder a los fondos europeos Next Generation EU. Así lo refleja el barómetro del mes de julio de los Gestores Administrativos.

En el informe se pone de manifiesto que para el 59% de las pymes dichos fondos no les ayudará en la recuperación. Frente a esta opinión se sitúa el 24% de estas empresas que piensan que sí les servirán de ayuda. Desde Gestores Administrativos piensan que los fondos están pensados para “las grandes empresas”.

Para la mayoría de los gestores administrativos, un 56%, las pymes no solicitarán los fondos de recuperación debido a la burocracia que eso supone. Además, creen que no los solicitarán porque falta capacidad para cofinanciar los proyectos, porque no entienden cómo deben pedir los fondos y porque “no quieren perder el tiempo”.

Por otro lado, un 40% de los gestores piensa que las pymes que no van a solicitar las ayudas es porque no cumplen con los requisitos para que se las concedan. Algunos de estos requisitos eran estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda.

Gestión de las comunidades autónomas

En su opinión, deberían ser las comunidades autónomas las que se encarguen de gestionar los fondos. Un 77% de los gestores considera que es importante quién gestione los fondos, frente a un 13% que no lo considera relevante. De hecho, la mayoría de los gestores administrativos piensa que las comunidades autónomas deberían encargarse de dicha gestión.

Dicha opinión parte de la idea de que las pymes han perdido la confianza en que el Gobierno les facilite las ayudas necesarias para mitigar los efectos negativos de la pandemia.

En ese sentido, el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, advierte que temen que los Fondos Europeos Next Generation “van a pasar de puntillas por las pymes. Como venimos diciendo desde hace meses, todas las medidas de ayuda están más pensadas para las grandes empresas que para las pequeñas".

Además, indica que la afirmación “no debería extrañar a nadie” tras haberse pasado 16 meses de la pandemia “sin que se haya observado empatía de ningún gobernante ni de los agentes sociales por las pymes”.