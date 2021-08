Nintendo ganó un 13% menos en el trimestre tras caer un 22% las ventas de su consola Switch

Nintedo logró entre abril y junio un beneficio neto de 92.747 millones de yenes (unos 714 millones de euros), un 12,9 % menos que en el mismo periodo de 2020 tras recortar sus ventas después del boom generado por la pandemia. Sus ingresos netos alcanzaron los 322.647 millones de yenes (2.491 millones de euros), un 9,9% menos.

En el trimestre, los ingresos de Nintendo en Japón cayeron un 16%, hasta 551 millones de euros, y un 12,7% en Europa, hasta 602 millones. Por contra, en América se elevaron un 2,9% alcanzando los 1.084 millones.

El gigante tecnológico nipón también informó de que las ventas de su consola Switch cayeron un 22% en el trimestre (el primero de su ejercicio fiscal), tras cinco años de mucho exito en el mercado. Nintendo mantuvo, sin embargo, su pronóstico para todo el año de vender 25,5 millones de consolas Switch. Durante el trimestre, vendió 4,5 millones de unidades, incluido el modelo Lite.

La compañía redujo su ganancia operativa un 17,3% hasta los 119.752 millones de yenes (922 millones de euros). “El impacto tanto del covid-19 como de la escasez global de semiconductores crea un estado de incertidumbre continua, con la posibilidad de un impacto futuro en la producción y los envíos, advirtió la compañía, que aseguró que está tomando todas las medidas necesarias.

Para el conjunto de su año fiscal, que cerrará en marzo de 2022, Nintendo espera una cifra de negocio de 1,6 billones de yenes (12.350 millones de euros), un 9% menos que en el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 340.000 millones de yenes (2.625 millones de euros), un 29,2% menos.

La multinacional confía en impulsar con fuerza las ventas de su consola Swith con un nuevo modelo con pantalla OLED que lanzará en octubre y que costará 349 dólares. También espera que le ayuden en este propósito algunos títulos parala Switch como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, WarioWare: Get It Together! y Metroid Dread que se lanzarán en los próximos meses.