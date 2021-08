Más del 50% de autónomos no se irán de vacaciones este verano

Más de la mitad de los trabajadores autónomos disfrutará de unas vacaciones muy breves este verano. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) advierte tras realizar una encuesta al colectivo, que un 42,6% de los profesionales autónomos no va a poder disfrutar de las vacaciones este verano.

De los profesionales que señalan que no podrán irse de vacaciones en verano, un 54,2% explica que no pueden permitírselo económicamente, mientras que el 22,5% indica que no puede cerrar en verano, ya que es cuando más actividad tiene su negocio.

Menos de 15 días

Por otro lado, un 41,1% de los autónomos encuestados sí puede permitirse disfrutar de unos días libres en verano, aunque sus vacaciones no superarán las dos semanas. Según el 85,5% de los profesionales, su periodo vacacional será inferior a los 15 días. De hecho, la mayoría de ellos solo podrán disfrutar de 8 días de descanso. Únicamente, un 5,1% de los profesionales autónomos encuestados puede permitirse un mes entero de vacaciones a lo largo del año.

En cuanto a los meses preferentes para disfrutar de las vacaciones, la mayoría de los encuestados, un 64,8% opta por el mes de agosto. Le sigue el mes de septiembre, con un 11,4% de los autónomos encuestados.

Preferencia por el mes de agosto

La mayoría escoge agosto para disfrutar del descanso porque no tiene otra alternativa. Un 53,7% de los profesionales asegura que escoge dicha época del año porque es cuando su actividad les permite parar.

No obstante, un 23,3% de los encuestados añade que escoge también la época veraniega para descansar unos días al primar su vida personal. Tan solo un 21% señala que es en verano cuando su actividad se paraliza, por lo que aprovechan esta circunstancia para tomarse unos días de vacaciones.

Los datos del informe realizado por ATA muestran también que un 95,6% del colectivo piensa que su conciliación y el disfrute de la vida personal es menor que la de los asalariados.

La encuesta contempla las respuestas de 1.295 profesionales autónomos de toda la geografía nacional, así como profesionales de distintas provincias, edad, sexo y sector de actividad.